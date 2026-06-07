Ukrajinske snage su izvele napade na Krim, Lugansk, Donjeck, a partizani Ateša su napravili sabotažu na pruzi kod Voronježa

Izvor: Profimedia

Skladište nafte pogođeno je u vazdušnom napadu na grad Jedi Kuju na Krimu, koji je pod ruskom kontrolom, rano ujutru 7. juna, preneli su kanali na društvenim mrežama.

Prema proukrajinskom Telegram kanalu "Crimean Wind", tokom napada izbio je požar u naftnom skladištu Semikolodjansk.

Fire at the Semikolodezian oil depot in Lenino, eastern Crimea, which was visited by#Ukrainedrones.pic.twitter.com/uMHJuhlxW3 — Greyskull (@FreudGreyskull)June 7, 2026

Gađana energetska i željeznička infrastruktura u Lugansku i Donjecku

Iste noći ukrajinski dronovi pogodili su energetsku i željezničku infrastrukturu u oblastima Lugansk i Donjeck, izvijestio je nezavisni Telegram kanal Exilenova Plus.

Ovi napadi dolaze u trenutku kada Ukrajina proširuje svoju kampanju udara srednjeg dometa, usmjerenu na vojne ciljeve u operativnoj dubini od približno 20 do 300 kilometara od linije fronta.

Operateri dronova iz 3. puka Snaga za specijalne operacije Ukrajine preuzeli su vazdušnu kontrolu nad dijelom ruske kopnene rute za snabdijevanje Krima, saopštila je ukrajinska vojska 6. juna.

Các cuộc tấn công bằng drone tầm trung của Ukraine nhằm vào các vị trí hậu phương Nga ngày càng ác liệt.



⚡️ Trên địa bàn Donetsk, các máy bay không người lái đã đánh trúng Nhà máy điện nhiệt Zuyivska ở Zuhres. Tại hiện trường, một đám cháy đang bùng phát…pic.twitter.com/PDxhI476bP — c0mmand0 (@c0mmand0_2022)June 7, 2026

Zelenski: "Ukrajina sada može da gađa cijelu logistiku neprijatelja na okupiranim teritorijama"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je 5. juna da je "Ukrajina sada sposobna da gađa cjelokupnu vojnu logistiku Moskve na okupiranim teritorijama."

- Naši ratnici sada imaju sposobnost da dosegnu rusku vojnu logistiku praktično na čitavoj dubini privremeno okupirane teritorije. Za okupatora gotovo da više nema bezbjednih puteva na jugu i istoku naše države - rekao je on.

Udarni dronovi su kasno 6. juna gađali železničku infrastrukturu u blizini sela Rodakovo u Luganskoj oblasti, pri čemu je električna trafostanica zahvaćena požarom.

U blizini grada Čistjakovo u Donjeckoj oblasti izbio je požar na još jednom objektu željezničke infrastrukture, javio je Exilenova Plus u ranim satima 7. juna. Kako se navodi, udarni dronovi su rano 7. juna pogodili i termoelektranu u gradu Zugres u Donjeckoj oblasti.