Kanal Mareze, na čijoj je trasi bio izgrađen jedan od stubova reflektora stadiona “DG arena” u Podgorici, nije bio evidentiran u projektnoj dokumentaciji na osnovu koje je izvedena gradnja, saopšteno je “Vijestima” iz Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG).

Iz FSCG tvrde da u glavnom projektu, kao ni u pratećoj dokumentaciji, nije bilo naznačeno da se na toj lokaciji nalazi kanal.

“U revidovanom Glavnom projektu, Protokolu o obilježavanju građevinske i regulacione linije, kao i Elaboratu originalnih terenskih podataka izvedenog stanja reflektorskih stubova ni u jednom dijelu nije evidentiran kanal na kom je izveden jedan reflektorski stub”, navodi se u odgovoru FSCG, javljaju Vijesti.

Odgovori FSCG “Vijestima” su dostavljeni naknadno, nakon objavljivanja teksta o tome da Glavni grad priprema prijave protiv odgovornih u vezi sa dozvolom za stadion u Donjoj Gorici.

Problem sa stadionom otvoren je nakon što je po nalogu nadležnih uklonjen dio reflektorskog osvjetljenja, jer je jedan od stubova bio izgrađen na trasi kanala Mareze - vodnog objekta kojim upravlja gradsko preduzeće “Vodovod i kanalizacija”.

Zbog uklanjanja reflektora stadion trenutno ne ispunjava uslove za odigravanje zvaničnih utakmica i praktično je neupotrebljiv...

Iz FSCG tvrde da je gradnja reflektorskog sistema realizovana u skladu sa zakonskim procedurama.

Kako su naveli, prijava za građenje objekta na katastarskim parcelama u Donjoj Gorici podnijeta je urbanističko-građevinskoj inspekciji 9. jula 2019. godine, na osnovu glavnog projekta koji je izradila firma “Ing Invest”, dok je reviziju uradilo preduzeće “Urbi Pro”.

Prema njihovim navodima, radovi na reflektorskom osvjetljenju počeli su 25. jula 2019. godine, a završeni su 5. marta 2020.

“Iz navedenog jasno se zaključuje da je gradnja reflektorskog osvjetljenja obavljena u skladu sa svim važećim zakonskim rješenjima koja uređuju oblast gradnje”, ističu iz FSCG.

Kako su kazali, investicija je realizovana na zemljištu koje je u vlasništvu FK “Podgorica”, dok je ta zona Prostorno-urbanističkim planom Podgorice definisana kao prostor namijenjen sportskim sadržajima.

“Savez je u realizaciji projekta izgradnje stadiona DG arena uzeo učešće nakon što su dostavljene sve neophodne dozvole, u nastojanju da se na teritoriji Podgorice obezbijedi još jedan stadion na kojem će biti moguće odigravanje međunarodnih klupskih i reprezentativnih utakmica”, navodi se u odgovoru.

U dostavljenim odgovorima FSCG, međutim, nije precizirao na osnovu kojeg pravnog akta je odlučeno da investiraju u objekat koji je imao status privremene građevine, niti da li je prije ulaganja rađena procjena pravnih i finansijskih rizika u slučaju zabrane korišćenja ili uklanjanja dijela infrastrukture.

Nisu odgovorili ni koliko je ukupno sredstava uloženo u “DG arenu”, niti iz kojih izvora su ta sredstva obezbijeđena - da li iz sopstvenih sredstava, fondova UEFA, ili drugih grantova.

Bez odgovora su ostala i pitanja da li je UEFA od FSCG tražila dokumentaciju u vezi sa projektom i da li je ta organizacija bila obaviještena o pravnom statusu objekta, pišu Vijesti.

FSCG nije precizirao ni ko snosi odgovornost za činjenicu da stadion trenutno nije moguće koristiti za odigravanje zvaničnih utakmica nakon uklanjanja reflektora.

