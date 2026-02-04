Kompanija “Čelebić” je, u odgovorima “Vijestima”, konstatovala i da ne mogu sa sigurnošću da znaju kada će se moći ponovo koristiti taj stadion.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Fudbalske utakmice i druga sportska dešavanja neće se održavati na stadionu “DG arena” u Podgorici, dok taj objekat ne bude u potpunosti osposobljen, nakon što je investitor - kompanija “Čelebić” prošlog mjeseca uklonila reflektor koji se nalazio u kanalu Mareze.

Kompanija “Čelebić” je, u odgovorima “Vijestima”, konstatovala i da ne mogu sa sigurnošću da znaju kada će se moći ponovo koristiti taj stadion.

“Što se tiče nadomještanja reflektora, prvo moraju da se ispitaju tehničke mogućnosti i u koliko postoje da se uradi projekat i tek nakon toga možemo govoriti o ovoj realizaciji”, rekli su.

Početkom godine, usljed obilnih padavina, bila su poplavljena brojna naselja u Podgorici i Danilovgradu.

U glavnom gradu bilo je najkritičnije u naseljima Beri, Mareza, Tološi i Doljani, koja su bila najugroženija poplavom.

Nakon toga, Uprava za inspekcijske poslove Glavnog grada je donijela rješenje 11. januara kojim je naložila uklanjanje reflektora i ograde stadiona “DG arena”, a koji su izgrađeni na trasi kanala Mareze. Taj kanal, tvrdili su ranije iz Glavnog grada, godinama nije funkcionisao jer su u njemu građeni objekti bez dozvole, ali i odlagan otpad, što je dijelom i uslovilo da dio naselja u okolini bude poplavljen, prenose Vijesti.

Tada je naloženo i rušenje i demontiranje spornih djelova stadiona.

Kompanija “Čelebić” demontirala je sporni reflektor 23. januara, a “Vijestima” su kazali da će ga “nakon demontaže sačuvati”.

“U ovom trenutku još nije poznato da li će i na koji način biti stavljen u ponovnu funkciju, imajući u vidu stroge tehničke propozicije i procedure Uefe (Evropska fudbalska asocijacija), koje se moraju ispoštovati”, saopštili su.

Od 7. januara, kada je počela sanacija kanala Mareza, uklonjene su dvije barijere u naselju Pavlovine, a umjesto nasipa koji su povezivali kuće sa drugom stranom rijeke postavljen je pontonski most.

U tom dijelu oslobođeno je oko kilometar i po toka rijeke, koji su radnici gradskog preduzeća “Zelenilo”, uz pomoć pauk-bagera preduzeća “Deponije”, očistili od nanosa.

Uzvodno od “DG arene” prokopano je 400 metara kanala, a nizvodno od rijeke Morača oko 200.

Zamjenik gradonačelnika Boris Spalević tada je saopštio da će podnijeti krivične prijave protiv “onih koji su dozvolili nelegalnu gradnju u kanalu Mareza”.

Najavio je da će jednako djelovati po pitanju svih nelegalnih objekata u mareškom kanalu, te da neće dozvoliti legalizaciju.