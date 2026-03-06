Taj objekat je trenutno neupotrebljiv nakon što su, po nalogu inspekcije, uklonjeni reflektorski stubovi jer je utvrđeno da je stadion, koji je izgrađen kao privremeni objekat, blokirao dio sistema kanala Mareza.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni grad Podgorica priprema dokumentaciju kako bi pokrenuo postupke protiv osoba koje su izdale privremena odobrenja za stadion “DG arena”, kazali su oni “Vijestima”.

Taj objekat je trenutno neupotrebljiv nakon što su, po nalogu inspekcije, uklonjeni reflektorski stubovi jer je utvrđeno da je stadion, koji je izgrađen kao privremeni objekat, blokirao dio sistema kanala Mareza.

Iz Glavnog grada “Vijestima” su kazali da su u završnoj fazi prikupljanja i provjere dokumentacije, nakon čega će pokrenuti postupke protiv odgovornih.

“Trenutno smo u završnoj fazi prikupljanja i provjere svih relevantnih informacija i dokumentacije. Po kompletiranju dokumentacije, Glavni grad će bez odlaganja pokrenuti odgovarajuće postupke protiv svih lica za koja se utvrdi odgovornost. Kao odgovorna uprava postupamo temeljno i u skladu sa zakonom, korak po korak”, naveli su u odgovoru redakciji.

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević ranije je u emisiji “Boje jutra” na TV “Vijesti” saopštio da je gradska uprava identifikovala osobe koje su izdale privremenu dozvolu za stadion i najavio podnošenje krivičnih prijava.

Stadion “DG arena” izgrađen je u blizini Lješkopoljskog kanala, a nadležni su ranije utvrdili da je objekat podignut na osnovu privremene dozvole i da je njegovom gradnjom blokiran dio sistema za odvodnju kanala Mareza. Zbog toga je inspekcija naložila uklanjanje reflektorskih stubova, nakon čega stadion više ne ispunjava uslove za odigravanje zvaničnih utakmica.

Zbog toga je i podgorički fudbalski derbi između “Budućnosti” i “Mladosti”, koji je trebalo juče da bude odigran na tom stadionu, premješten u Pljevlja.

FSCG je, prema zvaničnoj objavi na njihovom sajtu u projekat “DG arena” uložio 765.424 eura.