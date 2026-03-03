Mještani Botuna od danas radikalizuju proteste, blokada počela od šest sati ujutro do 12 sati.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Za to vrijeme neće dozvoliti da radnici uđu na gradilište. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je prošle sedmice da je njihov cilj da vlast padne, te poručuje da će biti uz Botunjane do kraja, prenosi RTCG.

Oni su pozvali sve ljude dobre volje da im se pridruže i tražili od premijera Milojka Spajića, gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića i direktora Vodovoda Aleksandra Nišavića da dođu da se dogovore i da nađu rješenje. Poručuju da je dosta obećanja bez pokrića i priče da je sve po zakonu, a zakon se, kako kažu, selektivno primjenjuje.

Prvi čovjek Glavnog grada kazao je nakon toga da je otvoren za dijalog, ali na održivim osnovama.

Mještani su kazali da je Skupština opštine Zeta donijela odluku o zabrani gradnje Postojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, a da tu ni referendumsku odluku državne vlasti ne priznaju.