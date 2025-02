Pista je sada svjedok saradnik u krivičnom procesu protiv višečlane grupe optužene za izvršenje teških krivičnih djela, a na čijem su čelu Radovan Mujović i Vasilije Rafailović.

Cetinjanin Nenad Neno Kaluđerović savjetovao je jednom od vođa kavačkog klana da udave Bajrama Pistu, kako ne bi špijao, a to čini nakon što mu se Slobodan Kašćelan požalio da taj Kosovar previše mlati, prenose Vijesti.

Pista je sada svjedok saradnik u krivičnom procesu protiv višečlane grupe optužene za izvršenje teških krivičnih djela, a na čijem su čelu Radovan Mujović i Vasilije Rafailović.

Razgovor o tome vodili su 18. januara 2021. godine, kada mu se Kotoranin žali da Pista priča da je ista ekipa koja je ubila Boba Milića, htjela da ubije Ivana Vukotića, kako prenose Vijesti.

Nakon što mu Kaluđerović odgovori da o tome ne zna ništa osim iz novina, Kašćelan mu odgovara:

“Da, da Belvedera kako je šćela.To su budale samo mlatile, a ništa radile. Loši”, konstatuje Kotoranin i od Cetinjanina dobija savjet:

“Daviti treba ta govna”.

“U ovoliku organizaciju i loših mora bit”, konstatuje Kašćelan, nakon čega diskutuju o osnivanju i jačanju klana kojem pripadaju.

Tada se i žale kako su u startu bili samo “šaka jada” i “mučenici”.

“A u startu šaka jada. A brate. Malo je njih vjerovalo u nas... Ali pravi pamet i odlučni”, napisao je Kaluđerović, sa čim se i Kašćelan saglasio, dodajući: “Malo, kakvi, mislili su da će ne lako sredit”.

Cetinjanin tada piše “A kako ne, svi su za njih navijali”...

Dvojica pripadnika organizovane kriminalne grupe kavački klan satima su te noći komunicirali o počecima grupisanja, ali i tome što bi se dogodilo sa njihovom ekipom da su Roganovići podržali škaljarce...

“Da su im Roganovići stali na njihovu stranu, gotovi smo šćeli bit. Odnosno Vaka”, piše Kašćelan i podsjeća koliko je “Vila”, sada pokojni Vladimir Roganović, doprinio klanu.

Navodi i da im je on “dao Beograđane” - Belivuka, Sala, Kratoša...

“Ma kakvi brate, mada su Roganovići značili za nas, pogotovo Vila. Ali brate nismo glupi i nismo srljali previše. A i Vila i Taliban su bili u startu njima naklonjeni”, piše Kaluđerović, kako prenose Vijesti.

“Kako nijesu i zadnji momenat Vila okrene i povuče Talibana, Supera i momci njihovi, napravi se ekipa. Pa se onda krajem 16 god nađemo u BG Vila, Žuti i ja sa Salom, Belvukom, jer to su vukovi momci, oni sami kidaju i džigerice vade. Srbija drhti od straha od njih”, prisjeća se Kašćelan, što, sudeći po odgovoru, ne prija Kaluđeroviću.

On piše da je ta ekipa samo brutalna, a da je vrh njihovog klana mnogo pametan i poručuje mu da sabere sve, pa će i sam vidjeti da je tako.

“Zato nemoj da se opuštaš i da srljaš, jer ti si najproblematičniji, najprije se ti opuštiš... Još veći pokazatelj da smo pametniji, odlučniji, zato smo đe smo i još nismo završili posao, zato nema opuštanja. I moramo Perhana da sredimo, jer nije ni on glup”, govorio mu je Kaluđerović.

Kašćelan ga podsjeća da su počeli sa nule, dodajući da nema opuštanja. Tada govori i o krađi kokaina u Valensiji, čime je i počeo rat između pripadnika do tada jedinstvenog kotorskog klana.

“A kad su ono ni oteli i napali mene, mučenici smo bili i stali protiv velesile, sve ko je imalo vrijedio bojao se od naših protivnika. Tu Žuti, Bad, Amiko, Škuri, Meša i ja, a od nas svi bježe ka opareni... A Don u zatvor i Smješko i Vojo”...

Cetinjanin odgovara da i on o tome priča:

“To ti kažem brate moj, niko nije vjerovao u nas, malo njih... Mene si samo ti privukao, jer si mi brat, a Munju sam znao baš slabo, ali tvoj brat - moj brat”.

Kašćelan mu odgovara da je tako, i ponavlja da im mnogo znači što im je u startu prišao Vladimir Roganović sa svojom ekipom, ali da je time uništio sve svoje:

“Jes bogami tako je brate. A Vila je doša’ okupio bandu, to mu ne smije niko zaboravit od nas do groba i uništio sve svoje, jer Niko i Dule su bježali od rata. I cinculirali. To sam ja prije neki dan na čat iznio da svi čitaju i Dule. Sad smo Duki skupili svi 600 h”, piše on, prenose Vijesti.

Kaluđerović je od aprila 2023. godine nedostupan crnogorskim istražiteljima, koji tragaju za njim zbog sumnje da je dio kriminalne grupe odgovorne za dvostruko ubistvo u Spužu, 14. oktobra 2020. godine.

Tu tridesetjednočlanu kriminalnu grupu koju je, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca okupio šef kavčana Radoje Zvicer, terete da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo u saizvršilaštvu na štetu škaljarca Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao kriminalni dosije.

Tužioci tvrde da su članovi te kriminalne organizacije postali Milan Vujotić, Kašćelan, Kaluđerović, Veljko Belivuk, Marko Miljković, Stevan Kraljević, Vladimir Vučković, Ratko Živković, Nebojša Janković, Darko Prelević, Darko Perović, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Radoje Živković, Dragan Knežević, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Borko Bešović i Bojan Bešović, kako prenose Vijesti.

Optužnicom je predstavljeno da je Zvicer krajem jula 2020. godine naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je kao jedan od bliskih saradnika prethodno ubijenog Alana Kožara, znao gdje je ovaj skrivao novac i drogu.

Dali su mnogo, to se ne može parama platit

Kašćelan tokom razgovora više puta potencira koliko je za njihov klan bila značajna uloga Vladimira Roganovića, odnosno to što je odlučio da stane na njihovu stranu...

Time je, tvrdi on, svjesno i uništio sve svoje:

“Jes bogami, tako je brate. A Vila je doša’ okupio bandu, to mu ne smije niko zaboravit od nas do groba i uništio sve svoje, jer Niko i Dule su bježali od rata. I cinculirali. To sam ja prije neki dan na čat iznio da svi čitaju i Dule. Sad smo Duki skupili svi 600 h”, piše on.

Iz njihove komunikacije proizlazi da govore o dvojici Roganovića - Dušku, kojeg nazivaju nadimkom Dule i Duka.

Kaluđerović mu piše da sve to zna i da mu je mnogo žao Duke i da je trebalo da mu ostatak grupe skupi i preda novac, a Kašćelan objašnjava za šta su Novljaninu trebale pare:

“Da plati nešto, neki teret od hotela pa se moralo platit”.

“Ma neka ste brate, oni su dali mnogo, to se parama ne može platiti”, odgovara mu Cetinjanin, a Kašćelan tada priznaje da je bilo problema oko tog poduhvata.

“Pa oće - neće, nešto se svi ko će to Duki plaćat, on će sve uništit, toliko smo mu dali para, da sad ja kažem - ovo mu se mora pomoć da završi, da ne izgubi taj hotel, pa kad proda hotel da vrati jer radi Vile moramo Duki pomoć. Mada nije korektan prema Dulu, jer je na stranu snahinu, a protiv Dula”, objašnjava Kašćelan i potom odgovarajući vojniku kavčana sa Cetinja dodaje da će se umiješati on i Žuti da se to riješi:

“I sad se moramo umiješat ja i Žuti da se to riješi izmedju Dula i snahe, ona bi sad Dulu sve da uzme od imovine. Žene Šćepanove. Oće da uzme hotel, tržni... To je na Šćepana se vodi, a Dule je pare ulagao što je od Vile ostalo od posla”.

Cetinjanin traži pojašnjenje kako je Duka protiv Dula, a Kašćelan odgovara:

“Jer se dalo pola Duki, a pola Dulu, jer Dule se uključio u rat poslije Vile... Imaju oni veliko bogastvo i dole o’će da se sve podijeli što imaju na tri dijela - na Dulovu majku, snahu i njega. I to je pravilno tako. Na Nika ima dosta nekretnina, a na Šćepana je tržni i hotel, to su radili i privodili kraju kad je Šćepan ubjen”...

Kaluđerović tada problematizuje zašto supruga sada pokojnog Šćepana Roganovića nije znala da je pola svega Duškovo...

Spajanje sa klanom

Pista je tužiocima ispričao da ga je sa kavačkim klanom spojio Jovan Mirković, nekadašnji Kašćelanov vozač...

Tada je tvrdio da su od njega tražili da likvidira Budvane Marka Ljubišu Kana, Gorana Slovinića Brala, novinarku Oliveru Lakić...

Pista je uhapšen 29. aprila 2019. godine, kada je i objelodanjeno da je došao u Budvu s namjerom da likvidira Budvanina koji se vodi kao bezbjednosno interesantno lice.

Tada je, međutim, tvrdio da nije htio nikoga da ubije, već da kupi oružje. Sredinom prošle godine odlučio je da navodno sve prizna istražiteljima.

Pred specijalnom tužiteljkom krajem oktobra 2020. godine tvrdio je i da su mu članovi kavačkog klana u spuškom zatvoru ispričali za koja ubistva, pokušaje i podmetanje eksploziva su odgovorni, ali i da su planirali ubistvo Cetinjanina Ivana Vukotića, Beograđanke Biljane Mančić, neuspješno organizovali bjekstvo Maria Miloševića iz kosovskog zatvora, zapalili vikendicu Ranka Radulovića, ubili čovjeka u zatvoru, ranili Dragana Roganovića...., prenose Vijesti.