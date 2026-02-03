Urbanističko-građevinski inspektor Novak Lakušić je, rečeno je krajem sedmice iz tog Ministarstva, konstatovao manji broj jednostavno i u kratkom roku otklonjivih nepravilnosti.

Glavni grad i podgoričko preduzeće Vodovod i kanalizacija dostavili su dio dokumentacije koja je falila prošle sedmice u vrijeme kada je urbanističko-građevinski inspektor kontrolisao i zapečati gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, rečeno je “Vijestima” iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

“...Investitor je preduzeo radnje neophodne za otklanjanje nepravilnosti konstatovanih zapisnikom postupajućeg inspektora, te da je dio nedostajuće dokumentacije već dostavljen. Očekujemo da će dokumentacija investitora biti kompletirana u narednih nekoliko dana, čime će biti obezbijeđeni svi preduslovi za nastavak građenja”, kazali su redakciji iz resora kojim rukovodi Slaven Radunović, pišu Vijesti.

Istakli su da građevinska inspekcija dosljedno i jednako prema svima sprovodi svoje nadležnosti u cilju obezbjeđivanja potpune zakonitosti u procesu građenja svih objekata”.

“ ... U skladu sa odredbama Zakona o izgradnji, čime se obezbjeđuje zaštita javnog interesa i jednak tretman svih subjekata. Tako je i u slučaju PPOV u Botunu građevinska inspekcija Ministarstva bez odlaganja postupila po prijemu zahtjeva za nadzor, izašla na teren i konstatovala manji broj jednostavno i u kratkom roku otklonjivih nepravilnosti”, poručili su iz krajem prošle sedmice iz tog resora, prenose Vijesti.

Gradilište postrojenja zapečaćeno je u četvrtak, a prema informacijama “Vijesti” neregularnosti su inspekciji prijavili mještani Botuna.

Mještani Zete i rukovodstvo Opštine Zeta danima su protestovali zbog radova na gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Oni su donedavno blokirali saobraćajnice u Zeti i Podgorici, a protestovali su i ispred Glavnog grada.

Skupština opštine Zeta je 22. januara sa 17 glasova za usvojila Predlog odluke o zabrani realizacije projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu, dok su dva odbornika bila uzdržana.

Predsjednik Opštine Mihailo Asanović je dan kasnije kazao da je ta lokalna samouprava spremna da učestvuje u troškovima do kojih bi eventualno došlo ako se odustane od gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu. Mještani su najavili da neće biti protesta u narednom periodu dok se Vlada i Glavni grad ne izjasne po ovom pitanju.

Mujović je istog dana za Televiziju Vijesti poručio da radovi na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu neće biti prekinuti.