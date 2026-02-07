Otklonjene administrativne prepreke, nastavlja se realizacija jednog od ključnih ekoloških projekata u Crnoj Gori

Izvor: Glavni grad Podgorica

Ministarstvo je obavijestilo javnost da su se stekli svi preduslovi za ponovno otvaranje gradilišta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, te da su radovi nastavljeni jutros u 10.30 časova, u skladu sa planiranom dinamikom.

Riječ je o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u oblasti zaštite životne sredine u Crnoj Gori, čija je realizacija usmjerena na trajno rješavanje dugogodišnjeg problema neprečišćenih otpadnih voda na području Podgorica i okolnih naselja.

Iz Ministarstva ističu da će nastaviti da pružaju punu podršku svim aktivnostima koje doprinose unapređenju kvaliteta života građana, očuvanju životne sredine i zaštiti javnog interesa, uz naglasak na odgovornu i zakonitu realizaciju projekata od strateškog značaja za državu.