Primena novog Sistema ulaska/izlaska (EES) u EU počinje 10. aprila 2026. godine, ali putnici ovog ljeta i dalje mogu koristiti manualno pečatiranje pasoša.

Puna primjena novog Sistema ulaska/izlaska (EES) u Evropsku uniju planirana je za 10. april 2026. godine. Ipak, državljani trećih zemalja koji ovog ljeta ulaze u Šengen zonu i dalje mogu prolaziti kroz manualno pečatiranje pasoša.

Razlog je što je Evropska komisija dozvolila državama članicama "određene fleksibilnosti" koje će pomoći da se smanje gužve u periodima pojačanog saobraćaja, potvrdio je portparol Evropske komisije u petak.

Širenje biometrijske tehnologije već je naišlo na početne probleme, što je izazvalo značajna kašnjenja za avionske putnike. Organizacije za vazdušni saobraćaj upozoravaju da vremena čekanja ovog ljeta mogu biti znatno duža zbog primjene EES-a.

Oni pozivaju na hitne mjere za rešavanje problema "hroničnog nedostatka osoblja na granici" i "nerazriješenih tehnoloških problema".

Aerodrom u Lisabonu suspendovao EES zbog prekomjernih kašnjenja

Na aerodromima gdje je EES u funkciji, putnici iz zemalja koje ne zahtevaju vizu, poput Velike Britanije, SAD i drugih zemalja van EU, moraju da registruju svoje biometrijske podatke na posebnim kioscima.

Prvobitno je prag za registraciju dolazaka iz trećih zemalja bio samo 10 odsto. Od 9. januara, taj prag je povećan na 35 odsto, dok je sistem uveden na desetine dodatnih aerodroma i luka.

Nove granične provjere već izazivaju probleme putnicima, koji prijavljuju duge redove dok se prvi put snalaze u procedurama obrade. U nekim slučajevima, kašnjenja su dovela do propuštanja letova.

Izvještaj objavljen krajem prošle godine od strane Airport Council International (ACI) Europe pokazao je da je postepena primjena biometrijskog sistema povećala vrijeme obrade na granici do 70 odsto, sa čekanjem i do tri sata u periodima pojačanog saobraćaja.

U decembru je Aerodrom u Lisabonu bio primoran da suspenduje EES na tri mjeseca nakon što su "ozbiljne nepravilnosti" na graničnoj kontroli dovele do prekomjernih vremena čekanja, koja su prema izvještajima dostizala čak sedam sati.

Da li će EES izazvati haos u ljetnjem saobraćaju?

Od 10. aprila 2026, države članice biće obavezne da implementiraju EES tehnologiju na svim graničnim prelazima i da registruju sve državljane trećih zemalja koji ulaze u zemlju.

Međutim, nakon tog datuma, države članice i dalje će moći djelimično da suspenduju rad EES tamo gdje je to potrebno, tokom dodatnog perioda od 90 dana, sa mogućim produženjem od 60 dana kako bi se pokrio ljetnji period pojačanog saobraćaja.

"Uvođenje sistema ovih razmjera je složen zadatak. Produženjem fleksibilnosti tokom letnjeg perioda dajemo državama članicama neophodne alate da upravljaju potencijalnim problemima i, što je najvažnije, izbjegnu haos u ljetnjem saobraćaju", rekao je portparol Evropske komisije Markus Lamert na konferenciji za medije 30. januara.

Ova odluka znači da države članice imaju veću fleksibilnost u upravljanju prelaskom na prikupljanje biometrijskih podataka, u zavisnosti od toga kako se njihovi saobraćajni čvorovi nose sa novim sistemom.

Za putnike to znači da ćete u narednim mesecima na granicama možda i dalje dobijati ručni pečat u pasošu.

Avio-kompanije upozoravaju na redove od "pet do šest sati" ovog ljeta

Ova odluka uslijedila je nakon kritika ACI Europe zbog "značajne nelagodnosti ... koja se nanosi putnicima".

U decembru je generalni direktor ACI Europe Olivije Jankovec upozorio da će širenje sistema "neizbježno dovesti do mnogo ozbiljnijih zagušenja i sistemskih poremećaja za aerodrome i avio-kompanije".

On je upozorio da bi to moglo dovesti do "ozbiljnih bezbjednosnih rizika".

Jankovec je nedavno rekao za BBC da će mogućnost pauziranja EES-a ovog ljeta biti od ključnog značaja ukoliko "situacija na graničnoj kontroli postane neodrživa".

Bez te fleksibilnosti, i ukoliko se problemi povezani sa tehnologijom i brojem graničnih policajaca ne poboljšaju, upozorio je da bi moglo doći do kašnjenja od pet do šest sati.

U srijedu su evropske avio-organizacije pozvale da se hitno riješe "kritični problemi" koji su odgovorni za postojeća kašnjenja.

"Ukoliko se hitno ne preduzmu mjere kako bi se obezbedila dovoljna fleksibilnost, ozbiljni poremećaji tokom vrhunca ljetnje sezone su realna mogućnost, pri čemu bi redovi mogli da dostignu četiri sata ili više", navodi se u zajedničkom pismu ACI Europe, Airlines for Europe (A4E) i Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA).

Oni ističu da su potrebne hitne mjere kako bi se riješili "hronični nedostatak osoblja na graničnoj kontroli" i "nerazriješeni tehnološki problemi".

Udruženja su zatražila potvrdu od Evropske komisije da li će zemlje Šengena moći djelimično ili u potpunosti da suspenduju EES do oktobra. U januaru je turističko udruženje ABTA pozvalo granične službe EU da u većoj meri koriste vanredne mjere kako bi olakšale uvođenje sistema.

"Pozivamo granične vlasti da učine sve što mogu kako bi smanjile kašnjenja. Na raspolaganju imaju vanredne mjere – poput privremenog isključivanja sistema ili ograničavanja provjera – i želimo da se one koriste kako bi se upravljalo protokom putnika. Tamo gdje su se do sada javljali problemi, neki od njih mogli su biti izbjegnuti da su vanredne mjere bile primijenjene", rekao je izvršni direktor ABTA-e Mark Tanzer.

