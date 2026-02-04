Evropska komisija demantovala je navode da će primjena Evropskog sistema ulaska i izlaska (EES) biti odložena do septembra 2026. godine.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić

Primjena EES - evropskog sistema ulaska i izlaska, za registraciju državljana zemalja koje nisu članice EU - neće biti odložena, rekli su u Evropskoj komisiji.

Iz Evropske komisije su demantovali vijest da se primjena EES-a odlaže sa aprila na septembar 2026. godine, ističući da nisu najavljena nova produženja njegovog postpenog uvođenja.

"Postepena primjena EES-a završiće se 9. aprila 2026. godine. Međutim, uredba o EES-u već predviđa određene fleksibilnosti za države članice za period nakon završetka uvođenja u aprilu ove godine. Ovo nije novina", naglašavaju iz Evropske komisije.

Kako su iz Evropske komisije objasnili, to znači da će do 10. aprila 2026. godine sve države članice morati u potpunosti da primjene EES na svim svojim graničnim prelazima i da registruju sve državljane trećih zemalja koji prelaze granice.

Prethodno je objavljeno da je Evropska komisija donijela odluku da odloži punu primjenu EES-a za septembar 2026. Takva odluka bi, kako je navedeno, trebalo da omogući veću fleksibilnost članicama Šengena tokom ljetnje sezone, kada je promet pojačan i očekuju se velike gužve.

(N1/Mondo)