Novi sistem za digitalno upravljanje granicama (EES) za ulazak/izlazak postaće operativan u 29 evropskih zemalja od danas, 12. oktobra, a kako je saopštio Savet EU, njime će se ojačati bezbjednost granica i povećati efikasnost za putnike.

Skeniraće se lice, očitavati otisak prstiju i informacije iz pasoša, ali i informacije o tačnom datumu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije.

Kako se navodi, novi sistem će digitalno bilježiti ulaske i izlaske, kao i podatke iz pasoša, otiske prstiju i slike lica državljana zemalja van EU koji putuju na kratki boravak u državama članicama EU, prenosi Dan.

Putovanje u EU ulazi u novu fazu. Prilikom prvog prelaska po novom sistemu, putnicima će biti uzimani otisci prstiju i fotografija lica.

Ovi podaci čuvaće se u zajedničkoj evropskoj bazi i kasnije samo digitalno provjeravati prilikom narednih ulazaka u EU. To bi trebalo da smanji papirologiju i ubrza procedure.

Evropski zvaničnici priznaju da bi uvođenje novog informatičkog sistema mogli da prate problemi. Zato je odlučeno da počne izvan sezone, uz mehanizme korekcije.