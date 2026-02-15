Privremena mjera predostrožnosti radi bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Usljed loših vremenskih uslova i oštećenja krova na ukrsnici Bioče, došlo je do pojave vlage u elektro-postrojenju, što je uslovilo preventivno reagovanje nadležnih službi.

Željeznička infrastruktura Crne Gore će danas, 15. februara, u 15.00 časova, iz predostrožnosti isključiti iz funkcije putni prelaz Zagorič. Riječ je o zajedničkom putnom prelazu sa dva kolosijeka u Ulici Nikole Tesle, na dionicama pruga Bijelo Polje–Podgorica i Nikšić–Podgorica.

Isključenje se sprovodi radi potpune bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Tokom trajanja ove mjere, polubranici će biti u uspravnom položaju, dok će se svi vozovi koji saobraćaju preko putnog prelaza Zagorič obavezno zaustavljati prije prelaska, u skladu sa važećim pravilnicima.

Nadležne službe ŽICG-a će, čim se steknu povoljni vremenski uslovi, u najkraćem roku pristupiti otklanjanju uočenih nedostataka. Javnost će o svim daljim koracima i ponovnom uspostavljanju redovnog režima saobraćaja biti blagovremeno obaviještena.