Iako je Željeznička infrastruktura (ŽICG) navodno povukla krivičnu prijavu koju su podnijeli protiv šest radnika te kompanije, zbog obustavljanja saobraćaja vozova krajem avgusta, to u praksi nije moguće. Iz Osnovnog državnog tružilaštva (ODT) su “Vijestima” zvanično kazali da se po Zakoniku o krivičnom postupku, krivična prijava kao procesni akt - formalno ne može povući.

Iz podgoričkog ODT-a su potvrdili i da je formiran predmet o ovom slučaju, kao i da je u fazi izviđaja.

Grupa zaposlenih ŽICG-a, koju je činilo 85 otpravnika vozova, dispečera telekomande i saobraćajnih dispečera, obustavila je svoj rad i promet vozova 22. avgusta, jer su tražili da ih menadžment te kompanije pozove na pregovore o povećanju plata. Dogovor o većim zaradama je postignut pet dana kasnije, nakon čega su vozovi opet krenuli, ali je u međuvremenu podnijeta i krivična prijava protiv radnika.

Radnici detalje o ovom slučaju nisu htjeli da podijele s “Vijestima”, dok podnošenje i povlačenje krivične nisu zvanično htjeli da potvrde ni u ŽICG-u. Oni su kratko kazali da je ODT pokrenuo postupak po službenoj dužnosti i da za sve informacije treba pitati tužilaštvo, da su u potpunosti ispoštovali dogovor postignut s predstavnicima štrajkača, da ostalo nije u njihovoj nadležnosti i da nemaju nove detalje o ovom slučaju.

Nezvanični izvor “Vijesti” ipak tvrdi suprotno stavu ODT-a, odnosno da je je ŽICG nakon postignutog dogovora s radnicima i ponovnog uspostavljanja prometa vozova - prijavu povukao.

“Obavještavamo da je povodom predmetnog događaja od 22. avgusta 2025. godine, kada je došlo do obustave rada i zaustavljanja željezničkog saobraćaja, Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeta jedna krivična prijava protiv šest lica. Po navedenoj prijavi formiran je predmet koji je u postupku izviđaja. Napominjemo da, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, krivična prijava kao procesni akt, ne može biti formalno povučena. Po njenom prijemu državno tužilaštvo dužno je da postupi u skladu sa zakonskim obavezama, odnosno da preduzme radnje u cilju provjere navoda iz prijave, bez obzira na naknadne izjave podnosioca”, kazali su “Vijestima” iz ODT-a.

Krivične prijave je najavio menadžment ŽICG-a i prije same blokade, jer se obustava desila mimo željezničkih propisa o štrajku. Osim toga, uz vozove je zaustavljeno i više od 220 vagona, od čega je oko 130 bilo punih robe i namijenjeno za pretovar u Luci Bar, dok je zaustavljen i teretni i putnički saobraćaj u državi. Iz Luke Bar i Željezničkog prevoza su krajem avgusta “Vijestima” kazali da se gubici brzo gomilaju, dok su iz teretnog Montecarga naveli da ih zastoj dnevno košta oko 20 hiljada eura. Putnici su se za vrijeme petodnevne blokade, umjesto vozovima, prevozili sa 25 do 30 autobusa dnevno.