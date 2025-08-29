Riječ je o zaposlenima koji su učestvovali u blokadi saobraćaja tokom proteklih dana, pri čemu su zahtijevali povećanje zarada.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz podgoričkog Osnovnog državnog tužilaštva formirali su predmet protiv šest radnika Željezničke infrastrukture.

Iz ODT su za Dan saopštili kako je menadžment ŽICG prvo predao pa povukao krivične prijave protiv radnika. Međutim, kako su dodali, tužilaštvo je nastavilo istragu po službenoj dužnosti.

Predstavnik zaposlenih Andrej Kaluđerović je za portal Analitika saopštio:

"Ne znam ništa o tome".

Podsjetimo, zaposleni u ŽICG blokirali su saobraćaj na crnogorskim prugama u petak. Blokada je trajala pet dana, nakon čega su postigli dogovor sa menadžmentom.