Vlada je danas dala saglasnost na Aneks ugovora o tekućem održavanju javne infrastrukture za period od 1. februara do kraja ove godine zaključen između Uprave za željeznice Crne Gore i Željezničke infrastrukture (ŽICG).

Iz Vlade je, nakon danas održane sjednice, saopšteno da je ugovor o tekućem održavanju javne infrastrukture za navedeni period zaključen na iznos 9,34 miliona eura.

"Predmet ovog ugovora je realizacija radova i aktivnosti definisanih Programom koji se odnosi na tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture i finansiranje upravljanja i regulisanja saobraćaja", navodi se u saopštenju.

S obzirom na to da sredstva odobrena budžetom nijesu bila dovoljna za kvalitetno građevinsko i elektrotehničko održavanje infrastrukture, ukljućujući i hitnu sanaciju klizišta, prioritetnu nabavku drvene građe za kolosječne i skretničke pragove, kao i ostalog materijala, Vlada je zaključkom od 12. juna dala saglasnost za korišćenje sredstava iz tekuće budžetske rezerve u iznosu 2,5 miliona eura.

"Kako je članom 25 Zakona o željeznici propisano da se infrastruktura mora održavati na način kojim se obezbjeđuje bezbjedno i nesmetano odvijanje željezničkog saobraćaja, u cilju očuvanja bezbjednosti i funkcionalnosti infrastrukture, kao nesmetanog funkcionisanja željezničkog sistema, Aneksom ugovora je regulisan utrošak odobrenog iznosa", precizirali su iz Vlade.

Na današnjoj sjednici je usvojena Informacija o otkupu jagnjadi.

Kako je naglašeno na sjednici, 4. septembra, održan je sastanak između Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Saveza udruženja penzionera Crne Gore, te predstavnika mesne industrije: Mesopromet iz Bijelog Polja, "Goranović" iz Nikšića i Tuko iz Nikšića.

"Cilj sastanka bio je pronalaženje rješenja za plasman viška jagnjadi od crnogorskih poljoprivrednih proizvođača i obezbjeđivanje povoljne snabdjevenosti penzionera, kao jedne od socijalno osjetljivijih kategorija stanovništva", navodi se u saopštenju.

Na sastanku je dogovoreno da se otkupi višak od približno devet hiljada jagnjadi, po otkupnoj cijeni od 4,75 eura po kilogramu, dok će pomoć za skladištenje i povlačenje s tržišta iznositi 17 eura po uskladištenom jagnjetu.

"Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je prethodno raspisalo javni poziv za privredne subjekte koji posjeduju skladišne kapacitete usklađene sa zakonom, kako bi isti bili stavljeni na raspolaganje za ovu namjenu. Dogovoreno je da se otkupljeno meso distribuira penzionerima po cijeni od 8,5 eura na osam mjeseci, počev od decembarske penzije”, rekli su iz Vlade.

Subvencije za dio otkupne cijene obezbijediće Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, kako bi se proizvođačima garantovao siguran otkup i plaćanje, dok bi penzionerima meso bilo dostupno po povoljnijim cijenama.

"Takođe, penzionerima će biti omogućena kupovina na osam mjesečnih rata bez kamate. Ovaj model saradnje osmišljen je s ciljem rješavanja tržišnih viškova jagnjadi, to jeste podrške poljoprivrednim proizvođačima da plasiraju jagnjad za koju u ovom trenutku ne postoji tražnja na tržištui pomoći penzionerskoj populaciji da po subvencionisanim uslovima nabavi kvalitetno meso", navodi se u saopštenju.

Dogovoreni model omogućio je, kako se dodaje, mesnoj industriji siguran priliv sredstava za finansiranje aktivnosti otkupa, kao i urednu i pravovremenu isplatu poljoprivrednim proizvođačima. Na ovaj način obezbijeđena je stabilnost u cijelom lancu proizvodnje i distribucije, čime su podržani kako stočari, tako i prerađivači mesa.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da isprati aktivnosti oko otkupa sezonskih viškova jagnjadi u ovoj godini, a Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije i Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore da solidarno obezbijede podršku otkupa sezonskih viškova jagnjadi u cilju uspostavljanja stimulativne cijene za proizvođače i povoljne cijene za penzionere. Za navedenu podršku otkupa potrebno je obezbijediti sredstva u ukupnom iznosu od 320 hiljada eura”, navodi se u saopštenju.

Na sjednici je utvrđen Predlog izmjena i dopuna Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima.

“Predloženim odredbama u odnosu na važeći zakonski tekst, postiže se prepoznavanje jednog organa nadležnog za izdavanje predmetnih licenci, odnosno usklađivanjem sa propisima iz oblasti energetike i sa uporednom praksom, kao i smanjenje administrativnih troškova”, zaključuje se u saopštenju.