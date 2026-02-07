Poziv na hitno sazivanje Vijeća za nacionalnu bezbjednost i jasan odgovor države na bezbjednosne izazove

Nakon nedavnih bjekstava lica obuhvaćenih sudskim postupcima i javnih nesuglasica između predstavnika bezbjednosnog i pravosudnog sistema, građani Crne Gore s pravom očekuju jasne, brze i odgovorne reakcije nadležnih institucija i političkih nosilaca vlasti, ocijenili su iz Strategija za evropsku i građansku Crnu Goru (STEGA).

Kako prenosi portal Vijesti u saopštenju se navodi da je izostanak hitnog reagovanja ključnih državnih tijela teško razumljiv i dodatno zabrinjavajući, jer višednevna tišina glavnih aktera sistema otvara prostor za nesigurnost i narušava povjerenje javnosti u sposobnost države da koordinisano odgovori na bezbjednosne izazove.

Iz STEGA-e poručuju da je, u trenutku kada je Crna Gora nadomak ostvarenja svog strateškog cilja – punopravnog članstva u Evropskoj uniji – od presudne važnosti da institucije djeluju sinhronizovano, odgovorno i transparentno. Posebna odgovornost, kako ističu, leži na bezbjednosnom sektoru, čija stabilnost i međusobna koordinacija predstavljaju ključni pokazatelj institucionalne zrelosti države, prenose Vijesti.

„U trenucima kada se otvaraju ozbiljna pitanja funkcionisanja sistema, javnost ne smije ostati bez jasnih poruka stabilnosti i odgovornosti. Upravo tada liderstvo podrazumijeva vidljivost, odlučnost i spremnost da se preuzme odgovornost, a ne povlačenje iz javnog prostora“, navodi se u saopštenju.

STEGA podsjeća da građani ne očekuju nepogrešiv sistem, ali imaju pravo da vide da institucije funkcionišu, sarađuju i da postoji jasna strategija za sprečavanje sličnih događaja u budućnosti.

Zbog toga pozivaju da se bez odlaganja održe sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost i Biroa za operativnu koordinaciju – tijela koja postoje upravo radi obezbjeđivanja jedinstvenog i usklađenog odgovora sistema u kriznim situacijama – te da se njihovi zaključci jasno i nedvosmisleno saopšte javnosti, pišu Vijesti.

„Ovo nije trenutak za institucionalnu tišinu, već za jasno liderstvo. Povjerenje građana je najvažniji kapital bezbjednosnog sistema i čuva se transparentnošću, koordinacijom i pravovremenim djelovanjem. Stabilne države ne definiše odsustvo kriza, već način na koji njihovi lideri na krize odgovaraju“, poručuju iz STEGA-e, naglašavajući da će nastaviti da insistiraju na odgovornom i usklađenom radu institucija kao temelju demokratske stabilnosti.