Ovo su najpouzdaniji automobili sa pređenih više od 100.000km: Idealni za duga putovanja, a kvarova nigdje

Poznata lista 10 najpouzdanijih automobila sa pređenih više od 100.000 kilometara.

Izvještaj "TUV-a" za početak 2026. godine prikazuje listu od 10 najpouzdanijih automobila sa pređenih više od 100.000 kilometara. Kako prenosi "B92" istraživanje njemačkog lista "Bild", analizirani su modeli koji se pretežno koriste za prelaženje velikih distanci.

Lista je napravljena na osnovu stope "značajnih nedostataka" koji su zabilježeni na ovim modelima na tehničkom pregledu. Prvi uslov je bio da automobil ima pređenih minimum 100.000 kilometara.

Koji su najpouzdaniji automobili sa pređenih više od 100.000 kilometara?

Na listi nema dosta konkurentskih modela, ali to ne znači nužno da su lošijeg kvaliteta. Kako je objasnio njemački list, u posmatranim godištima u prosjeku nisu dostigli granicu od minimum 100.000 pređenih kilometara i zato nisu zadovoljili prvi kriterijum ovog testa.

Na listi su:

Mercedes E klasa

Škoda Kodiaq

Mercedes C klasa

Volvo XC60

Mercedes GLE

Seat Ateca

Suzuki Vitara

Volkswagen Touran

Volkswagen Touareg

Audi A3

