Roditelji djece od prvog do trećeg razreda osnovne škole koji koriste produženi boravak u licenciranim ustanovama moći će da ostvare mjesečnu subvenciju od 100 eura po djetetu.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Glavni grad planira uvođenje mjesečne subvencije u iznosu od 100 eura po djetetu za roditelje, staratelje i hranitelje čija djeca pohađaju produženi boravak u licenciranim ustanovama, a koja su učenici od prvog do trećeg razreda osnovne škole. Ova mjera obuhvata zaposlena lica, a predviđena je Nacrtom odluke o subvencionisanju dijela troškova produženog boravka, koji se nalazi u fazi javne rasprave.

Predložena odluka propisuje da jedan od roditelja ili staratelja mora imati prebivalište na teritoriji Glavnog grada, dok zbir mjesečnih prihoda domaćinstva ne smije prelaziti 3.000 eura. Subvencija se isplaćuje za svaki mjesec u kojem je dijete koristilo uslugu produženog boravka.

Postupak ostvarivanja prava pokreće se podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu za socijalno staranje. Ovaj organ će, uz saglasnost podnosioca, samostalno pribaviti potrebne dokaze o prebivalištu, prihodima i potvrdu da dijete pohađa produženi boravak u licenciranoj ustanovi. Odluka po zahtjevu donosi se najkasnije u roku od 15 dana, a sredstva se isplaćuju direktno roditelju ili staratelju na navedeni žiro-račun.

Ustanove koje pružaju produženi boravak imaju obavezu da redovno dostavljaju podatke o korisnicima ove usluge, kako bi se omogućila kontrola ispunjenosti uslova za subvenciju.

Pravo na subvenciju prestaje ukoliko dijete prestane da koristi produženi boravak, ako korisnik više nema prebivalište u Glavnom gradu, u slučaju davanja netačnih podataka ili zloupotrebe prava, kao i po završetku trećeg razreda osnovne škole.

Nadzor nad primjenom odluke sprovodi Sekretarijat za socijalno staranje, koji vodi evidenciju korisnika i isplata. U slučaju utvrđene zloupotrebe, korisniku se ukida pravo na subvenciju, uz obavezu povraćaja sredstava, kao i zabranu ponovnog ostvarivanja prava u narednih šest mjeseci. Detaljna procedura biće dodatno uređena internim pravilnikom koji Sekretarijat donosi nakon stupanja odluke na snagu.