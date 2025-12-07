Iz gradske uprave pojašnjavaju da će prenesena sredstva biti utrošena u narednoj godini, zbog kasnog usvajanja budžeta za tekuću godinu.

Izvor: MONDO

Budžet Glavnog grada Podgorice za 2026. godinu planiran je na 160 miliona eura, od čega je 53 miliona namijenjeno lokalnoj infrastrukturi, prenosi RTV Podgorica. Vladajuća većina ocjenjuje da je budžet realan i razvojni, dok opozicija zamjera što se prenosi značajan dio sredstava iz tekuće godine – oko 28,6 miliona eura.

„Glavni grad ima novca, ali problem je što se taj novac ne troši dovoljno, a ono što se troši, ne troši se kako treba. Za prvih devet mjeseci imali smo skoro 116 miliona prihoda, dok su rashodi iznosili 75 miliona. Kapitalni budžet, gdje bi sredstva trebalo da se upotrijebe, ispunjen je svega oko 35 odsto“, ocijenio je Mirza Krnić iz Pokreta Preokret, prenosi RTV Podgorica.

Sličan stav iznio je i Ilija Mugoša iz Stranke evropskog progres: „Najveći dio prenešenih sredstava dolazi iz kapitalnog budžeta, što znači da projekti koji su trebali doprinositi razvoju Podgorice, još ne daju očekivani efekat.“

Iz gradske uprave pojašnjavaju da će prenesena sredstva biti utrošena u narednoj godini, zbog kasnog usvajanja budžeta za tekuću godinu. „Tek krajem marta ili početkom aprila smo dobili budžet, pa je bilo normalno da se neće završiti svi projekti. Ostatak budžeta za 2025. godinu je planiran korektno, a za 2026. zacrtani su realni ciljevi. Očekujemo da realizacija bude vrlo blizu 100 odsto“, kazao je sekretar za socijalno staranje Stefan Vešović.

Odbornici vlasti ističu da stroži postupci javnih nabavki doprinose sporijoj realizaciji, ali i manjoj mogućnosti zloupotreba. Mitar Šušić iz Nove srpske demokratije ističe: „Najvažnije je da se manje nego ranije zloupotrebljavaju javni resursi. Ne namještaju se tenderi, ne ulazi se u privatne poslove na štetu javnog interesa. Ako je to najveća zamjerka opozicije, neka bude – građani vide da se nešto radi i da će u budućnosti biti još bolje.“

Boban Radević iz Slobodne Crne Gore podsjeća da je planirani budžet veći za desetak miliona i da opozicija prenaglašava probleme. „Zbog kašnjenja u usvajanju budžeta, došlo je do prenosa sredstava, ali to nije razlog za strah građana Podgorice“, rekao je Radević.

Predlog budžeta za narednu godinu uskoro će razmatrati odbornici, a fokus će, kako poručuju iz Glavnog grada, biti na investicijama i realizaciji kapitalnih projekata.