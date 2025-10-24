Prethodna dva tendera su poništena zbog neispravnih ponuda kompanija, njihovih žalbi, jer je utvrđeno da Uprava nekim ponuđačima nije dala uvid u dio dokumentacije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava za saobraćaj je raspisala novi tender za izgradnju zapadne obilaznice u Podgorici vrijedan 20,32 miliona eura, što je zvanično treći pokušaj da ovaj projekat dobije izvođača. Dionica duga tri kilometra planirana je od Komanskog mosta do kružnog toka kod salona namještaja “Grand” u Donjoj Gorici.

Prethodna dva tendera su poništena zbog neispravnih ponuda kompanija, njihovih žalbi, jer je utvrđeno da Uprava nekim ponuđačima nije dala uvid u dio dokumentacije.

Novi tender je raspisan početkom oktobra a trajaće do 3. novembra, dok će kompanija koja bude izabrana imati godinu i po da uradi posao, dok za radove mora da garantuje dvije godine.

Firme “Bemax” i “Briv construction” su obilježile prvi tender koji je trajao od kraja septembra do kraja oktobra prošle godine. Ove kompanije su tada bile jedini ponuđači, a Uprava je krajem novembra utvrdila da su im ponude neispravne zbog čega je zatražila poništenje tendera. Obje firme su tada podnijele žalbe pa je epilog stigao tek u februaru ove godine, kada je Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki naredila poništenje tendera.

Drugi tender je trajao je od marta do kraja aprila ove godine i na njega su pristigle tri ponude i to kompanija “Euromont stil”, “Bemax” i “Briv Construction”. Uprava je utvrdila da ponude ovih firmi nisu bile ispravne i zatražila poništenje postupka, što je u žalbi sporio “Briv”. Komisija je ustanovila da kotorska kompanija nije pravilno ispunila izjavu, pa je tender poništen krajem septembra.

To znači da proces izbora izvođača, kroz tri tendera, već traje više od godinu.

Ova saobraćajnica se gradi sa ciljem da se izmjesti tranzit i kamioni koji idu Ulicom Vojislavljevića na Zabjelu, kako bi se spriječilo stvaranje gužvi na ovom putnom pravcu , prenose Vijesti.

Projekat sufinansiraju Glavni grad i Uprava za saobraćaj, a po sporazumu potpisanom u septembru prošle godine, Uprava plaća radove na objektima, formiranju trupa saobraćajnice, izgradnju atmosferske kanalizacije, kolovozne konstrukcije i saobraćajne signalizacije. Glavni grad finansira izradu i reviziju glavnog projekta, eksproprijaciju zemljišta, izgradnju vodovoda i kanalizaciju, instalacije jake i slabe struje, rekonstrukciju dalekovoda...