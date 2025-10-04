Predlog je u Skupštini dostavio Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice, a prati ga i odluka odbora direktora.

Prema saznanjima „Dana“ još nije poznato da li će odbornici iz svih stranaka vladajuće većine učestvovati, dati kvorum i glasati, a sa druge strane od toga zavisi i da li će nekoliko direktora iz v.d. preći u pune mandate.

Savjet Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice predložio je Dalibora Zečevića za v.d. direktora preduzeća. O ovom predlogu izjasniće se prvo odbor za izbor i imenovanja, a nakon toga i odbornici u Skupštini. Odboru je predloženo i imenovanje direktora Zelenila i to Nikole Gajovića, sadašnjeg vršioca dužnosti. Predlog je u Skupštini dostavio Saša Mujović, gradonačelnik Podgorice, a prati ga i odluka odbora direktora. U odluci koju potpisuje Emil Osmanović, predsjednik odbora direktora, naznačeno je da se pored Gajovića za direktora prijavila i Amela Husić, ali je ona dostavila nepotpunu dokumentaciju, a kasnije i odustala od kandidature.

Gradonačelnik je Skupštini predložio i imenovanje Bajka Vučićevića za direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, i Nikole Lazovića za direktora Parking servisa. I Vučićević i Lazović sada obavljaju funkcije direktora u v.d. mandatu, a jedini su konkurisali za ova radna mjesta.

Odboru je stigla ostavka Ranke Otašević, odbornice Pokreta za Podgoricu, na članstvo u ovom radnom tijelu i predlog da je zamijeni Miloš Krstović. Članovi odbora izjasniće se o predlozima za Komisiju za dodjelu studentske nagrade.

Za predsjednika Komisije predložen je Veselin Mićanović, prorektor Univerziteta CG, a za članove Edin Jašarović, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti, Nataša Raičević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Milorad Jovović, redovno profesor Ekonomskog fakulteta, i Jakov Vukčević, predsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta CG.