Realizacijom ovih faza nastavlja se sprovođenje infrastrukturnog projekta od strateškog značaja za Pljevlja i cijelu Crnu Goru.

Izvor: Facebook/Institut SIGURNOST

Ministarstvo javnih radova saopštilo je da je potpisan ugovor sa izvođačem radova za izgradnju druge i treće faze toplovoda od Termoelektrane Pljevlja do grada, ukupne dužine oko četiri kilometra.

Projektom je predviđena izgradnja primarnog toplovoda od TE Pljevlja, koji će, kako navode, nakon završetka ekološke rekonstrukcije, omogućiti rješavanje problema u snabdijevanju potrošača u Pljevljima.

Realizacijom ovih faza nastavlja se sprovođenje infrastrukturnog projekta od strateškog značaja za Pljevlja i cijelu Crnu Goru.

„Vlada Crne Gore i Ministarstvo javnih radova ovim projektom potvrđuju snažnu posvećenost održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana“, navodi se u saopštenju Ministarstva.