Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dok se zima polako spušta nad Lušticom, a more tiho ogleda svjetla praznika, ispred luksuznog Chedi hotela oživjela je prava novogodišnja čarolija. Okićena jelka, obasjana toplim lampicama, stoji u srcu Winter Wonderlanda – mjesta gdje se susreću praznični mirisi, smijeh i radost.

Između malih, pažljivo uređenih stanica šire se mirisi zime: začini, slatkiši i tradicionalni zalogaji koji prizivaju uspomene na djetinjstvo i praznike provedene s najdražima. Posjetioci zastaju, zagrijavaju se toplim napicima, uživaju u ukusima kobasica i domaćih slastica, dok ih okružuje muzika i svjetlost praznične noći.

Luštica ovih dana nije samo destinacija – ona je mjesto gdje se luksuz i toplina susreću, gdje se Nova godina ne čeka, već se polako, čarobno – doživljava.



