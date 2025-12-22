U srcu grada, pod lampicama koje svake večeri pretvaraju trg u pravu prazničnu bajku, Podgorički bazar živi punim plućima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Mirisi kuvanog vina, domaće rakije i bezalkoholnih punčeva miješaju se sa toplim notama kobasica, krofnica i raznih đakonija – svega onoga što zima i praznici čine posebnim.

Svake večeri bazar oživi uz koncerte i dobru muziku, a atmosfera je toliko vesela i puna ljudi da se i decembarska hladnoća gotovo i ne osjeti. Smijeh, druženje i praznična energija šire se na svakom koraku, stvarajući osjećaj da ste zakoračili u jednu od onih priča koje se pamte.



POGLEDAJTE VIDEO: