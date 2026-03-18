Novi bolid Aston Martina nije dobar i vozači osjećaju posledice koje nisu nimalo naivne.

Najstariji vozač Formule 1 Fernando Alonso (44), dvostruki šampion ovog sporta, požalio se da je izgubio osjećaj u rukama zbog novog bolida Aston Martina. Iako ga je kreirao Adrijan Njui, vjerovatno najbolji dizajner bolida u Formuli 1, novi Aston Martin nije ni blizu ono što su Alonso i Strol očekivali i trenutno imaju poteškoće ne samo da upravljaju njime i da osvajaju bodove, nego da ga uopšte voze.

Oba bolida Aston Martina su zbog toga prekinula trku u Kini, pošto su se vozači uplašili i za sopstveno zdravlje, dok nije bilo ni logike da voze kada su svakako pravili najslabije rezultate.

"Od 20. kruga sam imao problema da uopšte imam osećaj u rukama i stopalima... Bili smo na krug zaostatka, poslednji, pa nije bilo smisla da nastavljam", rekao je Alonso koji je izdržao tri puta više krugova od Strola, koji se posle 10. povukao u boks jer je imao problema sa baterijom, što je od prvog dana problem za novi bolid Aston Martina.

"Bilo je jako teško, bilo je više vibracija nego i na jednom treningu. Nisam mogao više da vozim", rekao je Alonso koji je čak tokom trke sklanjao ruke sa volana, da bi bar malo odmorio, a potreskivao je čitav bolid od motora Honde.

"Ako ne pronađu neku magiju za deset dana, molite se za mene", naglasio je mlađi vozač Aston Martina Lens Strol.

Podsjetimo, nova pravila Formule 1 donela su veliko nezadovoljstvo kod većine vozača (sem Mercedesa i Ferarija), dok je utisak i da navijači nisu oduševljeni kako danas izgleda ovaj sport koji je pretrpio brojne promene i trenutno više liči na video-igricu, nego pravo trkanje.