Odluka je uslijedila nakon što je Uprava policije saopštila da Goran Jokić, iz objektivnih i opravdanih razloga, u narednom periodu neće obavljati dužnosti načelnika Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, niti poslove koji proističu iz te funkcije.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Nakon višemjesečnih svakodnevnih protesta na Kruševom Ždrijelu, građani Cetinja odlučili su da obustave blokade saobraćaja na magistralnom putu Cetinje–Podgorica, prenosi RTV Cetinje.

Odluka je uslijedila nakon što je Uprava policije saopštila da Goran Jokić, iz objektivnih i opravdanih razloga, u narednom periodu neće obavljati dužnosti načelnika Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, niti poslove koji proističu iz te funkcije — što je bio jedan od ključnih zahtjeva okupljenih građana.

Protesti traju jedanaest mjeseci, a učesnici zahtijevaju utvrđivanje odgovornosti čelnika bezbjednosnog sektora za dvije tragedije u kojima je na Cetinju ubijeno dvadeset troje ljudi, među njima i četvoro djece.