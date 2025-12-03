Nijedan od zahtjeva građana koji protestuju do sada nije ispunjen.

Građani Cetinja, koji već mjesecima svakodnevno protestuju na Kruševom Ždrijelu, danas su od 15.20 časova blokirali saobraćaj na magistralnom putu Cetinje - Podgorica. Protesti traju jedanaest mjeseci, a učesnici zahtijevaju da se utvrdi odgovornost čelnika bezbjednosnog sektora za dvije tragedije u kojima je na Cetinju ubijeno dvadeset i troje ljudi, među njima i četvoro djece.

Vesna Pejović, majka i baba žrtava masakra u Medovini, istakla je da za sve to vrijeme nijedna mjera nije preduzeta kako bi se institucionalno riješila situacija i okončale blokade na Cetinju.

"Vlast je zaćutala upravo zbog Medovine, jer Medovina je zločin kakav se, mislim, ne pamti u svijetu a ne u Evropi i u regionu – da niko nije podnio ni moralnu ni bilo kakvu ostavku. Samo tražim da ova država radi po Ustavu i zakonu i po činjenicama i dokazima koje su natjerali mene da im donosim. Oni nijesu ništa radili", rekla je Pejović, prenosi Radio Cetinje.

Nijedan od zahtjeva građana koji protestuju do sada nije ispunjen.

"Zašto 'Markov i Mašanov zakon' stoji? Zbog čega? Ko to ometa, kome smeta to? Neka se zove i njihovim imenom, ali su im djeca ubijena legalnim oružjem. Neka se osvijesti više Crna Gora", kazala je Pejović.

Ona nije dala konkretan odgovor na pitanje o dužini trajanja blokada, ali poručuje da neće odustati od protesta dok država ne rasvijetli okolnosti koje su dovele do tragedija i dok nadležni u institucijama ne budu snosili odgovornost. Blokada će i u četvrtak početi u 15.20 časova, kako prenose Vijesti.

"Sve zavisi od ovih dobrih ljudi koji su bili uz mene svo ovo vrijeme, kako oni odluče. Svaku njihovu odluku ću ispoštovati. Iskreno da vam kažem, konkretno, ne znam da li će biti sat, dva, tri… ništa neću ispred njih da govorim, ali sigurno ćemo doći oči u oči i najvjerovatnije da ćemo tada i dići Crnu Goru, jer treba da se digne Crna Gora. Ako oni smatraju da u ovoj državi je njima bezbjednost sigurna i da oni žive nekim životom dostojnim čovjeka, onda neka sjede svojim kućama", kazala je Pejović.

Ona poručuje da neće odustati od protesta.

"To je taj vremenski period kad su naši ginuli u Medovini. Iskreno da vam kažem, ako oni misle da će me pokolebati, da ću odustati – neću sigurno. Sad im poručujem - sve dok ne ispune do zadnjega", kazala je Pejović.