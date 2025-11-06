Grupa građana mjesecima protestuje na Kruševom ždrijelu, na ulazu u prijestonicu, jer su nezadovoljni reakcijom nadležnih na tragedije koje su se desile na Cetinju.

Porodice stradalih u dva masakra na Cetinju, koji protestuju mjesecima tražeći pravdu za smrt svojih najbližnjih, dobili su informaciju večeras da je smijenjen načelnik Centra za bezbjednost Podgorica Goran Jokić. Saopštili su da će nakon ove smjene donijeti odluku i izvijestiti javnost o eventualnom prekidu protesta.

Vesna Pejović, majka Nataše Martinović i baba Marka i Mašana Martinović koji su ubijeni 12. avgusta 2022. u naselju Medovina kazala je da je tokom sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem u septembru, predsjednik Vlade naredio nadležnima u policiji da se ispune zahtjevi o smjenamakoje su tražili Cetinjani koji protestuju.

“Lično znam što ću ja, samo se nadam i možda mi njih troje daju snagu da izdržim do kraja, jer ja se neću opet vraćati, ja se ne bojim više ničega, život moj više nije život. Posebno sam emotivna danas, jer je moj Maško trebalo da napuni 14 godina sjutra. Moj prvi unuk. I ne bih poželjela ni jednoj majci, ni babi, ni sestri, nikome više. Nijedna majka da zaplače”, kazala je Pejović.

U dva masakra koja su se desila sa razmakom od tri godine u prijestonici ubijeno je 22. ljudi, među kojima četvoro djece.

Vuk Borilović je u avgustu 2022. godine ubio 10 osoba, uključujući dječake Marka i Mašana, a šestoro ranio lovačkom puškom za koju je imao dozvolu. Aco Martinović je 1. januara 2025. pištoljem u nelegalnom posjedu, usmrtio 12 osoba, među kojima dječake Jovana i Vukana, dok je još četvoro ranio.