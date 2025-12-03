Beranska policija je 12. novembra, postupajući po rješenju tamošnjeg Osnovnog suda, više od dva i po sata pretresala Manastir Đurđevi stupovi i okolne objekte, ali nije uspjela da pronađe kip saradniku okupatora. Prethodno je isti pokušaj propao 1. oktobra.

Izvor: Printscreen RTS

Beransko osnovno tužilaštvo formiralo je novi predmet u slučaju spomenika ozloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću - ovog puta zbog nestanka te statue. Tužilaštvo je sporni kip potraživalo kao dokaz u predmetu protiv Beranca Vujadina Dobrašinovića, kog sumnjiče za nezakonito podizanje tog spomen-obilježja, prenose Vijesti.

“Obavještavamo vas da je Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama formiralo predmet, i u toku je postupak izviđaja, s obzirom na to da nije utvrđeno gdje se trenutno nalazi spomen-obilježje Pavlu Đurišiću”, rekli su juče Vijestima iz te institucije.

Vijesti iz ODT-a Berane očekuje odgovore na pitanja - zbog kog krivičnog djela je formiran novi predmet i protiv koga.

Beranska policija je 12. novembra, postupajući po rješenju tamošnjeg Osnovnog suda, više od dva i po sata pretresala Manastir Đurđevi stupovi i okolne objekte, ali nije uspjela da pronađe kip saradniku okupatora. Prethodno je isti pokušaj propao 1. oktobra.

Statua je postavljena 7. avgusta u beranskom selu Gornje Zaostro, dan kasnije otkrio ju je mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije, a uklonjena je istog dana u poslijepodnevnim satima. Nezakonito obilježje tada su u crkvu u Gornjem Zaostru sklonili mještani po, kako su tvrdili, “prethodnom dogovoru s policijom”. Nadležna inspekcija naknadno je, uz asistenciju policije, srušila postament spomenika.

Metodije je na dan otkrivanja kipa poručio da će to spomen-obilježje staviti u crkvu, te da će doći trenutak kad će se spomenik Đurišiću - “spasiti”.

Iz Osnovnog suda u Beranama Vijestima je u ponedjeljak rečeno da tužilaštvo još nije podnosilo novi zahtjev za privremeno oduzimanje spomenika, kao predmeta izvršenja krivičnog djela.

“Obavještavamo vas da smo izvršili potrebne provjere evidencije suda i podataka iz Pravosudnog informacionog sistema, i utvrdili da nije podnesen novi zahtjev od ODT-a u Beranama vezan za privremeno oduzimanje predmeta - spomen-obilježja Pavlu Đurišiću”, piše u odgovoru.

Pravnik, s kojim su “Vijesti” razgovarale, pojasnio je da tužilaštvo mora da ima informacije o tome gdje se trenutno nalazi kip ratnog zločinca, da bi sudu predalo zahtjev za privremeno oduzimanje tog predmeta.

Iz Vijesti su pitali i Upravu policije (UP) da li ima sazanja o trenutnom “mjestu prebivališta” spomenika, ali su iz UP ponovili da bi se odgovorom na to pitanje zadiralo u operativnu djelatnost policije.

“Uzimajući u obzir činjenicu da bi odgovori na vaša pitanja zadirali u operativnu djelatnost Uprave policije, i čijim objavljivanjem bi se moglo ugroziti taktičko planiranje i dekonspiracija policijskih akcija i operativnog rada, nismo u mogućnosti da pružimo konkretne odgovore na upućena pitanja, s tim da ističemo da ćete o ishodu daljih radnji biti blagovremeno obavješteni”, navodi se.

Bronzana statua s likom četničkog komandanta premještena je polovinom avgusta u konak Manastira Đurđevi stupovi. Prvog dana oktobra policija nije mogla da pregleda konak manastira jer pristup tim prostorijama ima samo Metodije, koji tada u rješenju suda nije bio naveden kao odgovorno lice, dok prije tri sedmice (12. novembra), nakon dvočasovnog pretresa konaka, prostorija i groblja manastira - opet nije uspjela da nađe i privremeno oduzme spomenik.