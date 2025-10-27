Suđenje će biti nastavljeno u novembru jer se na današnjem ročištu nije pojavio Vasiljević jer mu navodno nije uručen poziv.

Izvor: Printscreen RTS

U Sudu za prekršaje u Beranama danas je održano ročište u drugom predmetu koji se odnosi na incident u selu Gornje Zaostro, tokom kojeg su napadnute novinarske ekipe "Vijesti" i "Pobjede".

Na ročištu su svoje iskaze dali petoro osumnjičenih, među kojima su i dva maloljetnika, za koje se sumnja da su učestvovala u napadu na novinara i fotoreportere "Vijesti" i "Pobjede" – Balšu Rudovića, Borisa Pejovića i Steva Vasiljevića.

Svoje iskaze dali su i oštećeni Rudović i Pejović, koji su se pridružili gonjenju i iznijeli imovinskopravni zahtjev.

Rudović je Televiziji Vijesti rekao da su na današnjem suđenju osumnjičeni negirali krivicu, a da su on i Pejović tražili maksimalnu kaznu za osumnjičene.

Suđenje će biti nastavljeno u novembru jer se na današnjem ročištu nije pojavio Vasiljević jer mu navodno nije uručen poziv.

Optuženima se na teret stavlja prekršaj iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru – vrijeđanje i drsko ponašanje.

Do incidenta je došlo u avgustu, prilikom uklanjanja spomenika četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro blizu Berana, kada je grupa ljudi napala Rudovića, Pejovića i Vasiljevića.

U prvom predmetu, prije dvije sedmice prvi pred Osnovnim sudom u Beranama počeo je proces protiv Danka Femića, kojeg tužilaštvo tereti da je na štetu Pejovića i Vasiljevića izvršio krivično djelo prinuda.

Femić je 14. oktobra pušten iz pritvora po odluci Osnovnog suda u Beranama.