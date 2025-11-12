Navodi se i da je Metodije dužan da preda kip Đurišića, “koji se nalazi u prostorijama i ostalim objektima koji su sastavni dio Manastira Đurđevi stupovi.

Izvor: Printscreen RTS

Beranska policija pokušala je juče da mitropolitu budimljansko-nikšićkom Metodiju uruči rješenje o privremenom oduzimanju spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, ali se Metodije u tom trenutku nije nalazio u Manastiru Đurđevi stupovi. On je u telefonskom razgovoru obavijestio policiju da će danas biti u manastiru da lično primi rješenje - saznaju “Vijesti”.

Prema nezvaničnim informacijama redakcije Vijesti, spomenik se i dalje nalazi u Manastiru Đurđevi stupovi u Beranama.

Vanraspravno vijeće Osnovnog suda u toj opštini uvažilo je juče žalbu tamošnjeg tužilaštva i naredilo policiji da privremeno oduzme kip Đurišića. Time je preinačena odluka sutkinje beranskog suda Dubravke Popović, koja je u petak, po peti put, odbila zahtjev tužilaštva za privremeno oduzimanje spomenika saradniku okupatora u Drugom svjetskom ratu.

“Sud je naložio privremeno oduzimanje navedenog spomen-obilježja iz prostorija i ostalih objekata koji su sastavni dio Manastira Đurđevi stupovi, jer isti predmet može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku protiv okrivljenog Vujadina Dobrašinovića zbog krivičnog djela povreda i nedozvoljeno podizanje spomen-obilježja”, piše u saopštenju suda.

Navodi se i da je Metodije dužan da preda kip Đurišića, “koji se nalazi u prostorijama i ostalim objektima koji su sastavni dio Manastira Đurđevi stupovi.

“Ukoliko isto odbije, može se kazniti novčanom kaznom do 1.000 eura, a u slučaju daljeg odbijanja može se zatvoriti. Oduzeti predmet predaje se na čuvanje Upravi policije, Regionalnom centru bezbjednosti ‘Sjever’, Odjeljenju bezbjednosti Berane”, piše u saopštenju.

“Vijesti” su sredinom oktobra pisale da je sutkinja Popović gotovo svaki put drugačije obrazlagala odluke kojima je odbijala zahtjeve tužilaštva.

Zahtjev Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Berane prvo je odbila 11. septembra, drugi put 29. septembra, potom 13. oktobra, pa 15. oktobra i, konačno, 7. novembra.