Opština Zeta platila je 3.990 eura britanskoj kompaniji “Blue Green Global Ltd” za izradu izvještaja – ekspertskog mišljenja o dokumentu Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu

Izvor: Glavni grad Podgorica

Direktor ove kompanije je dr Čedo Maksimović sa Imperial koledža u Londonu. On je, zajedno sa dr Aleksandrom Jovovićem, profesorom Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prošle nedelje, u sali KIC “Zeta”, predstavio svoje stavove o ovom postrojenju čija izgradnja izaziva mnogo interesovanja, ali i kontroverzi, prenose Vijesti.

Opština Zeta, koja se protivi izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, u svojoj ponudi “Blue Green Globalu Ltd” je zatražila ekspertsko mišljenje “sa posebnim naglaskom na uticaj na životnu sredinu i javno zdravlje stanovništva”.

U ponudi se navodi da stručno mišljenje treba da sadrži analizu opšteg koncepta rješenja prikupljanja, izbor broja i položaja sistema i tehnologije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Zećani očekuju od eksperata i stav oko koncepta i tehnološkog procesa Postrojenja za tretman kanalizacionog milja (PTKM), koje, po predloženom rešenju, uključuje i Postrojenje za za spaljivanje kanalizacionog mulja (PSKM). Napominje se da je u Elaboratu uočena terminološka “nedosljednost” jer se radi o predlogu za spaljivanje ostatka mulja nakon anaerobne digestije, a ne o cijelom kanalizacionom mulju.

Od ekspertskog tima koji bi sačinjavali dr Maksimović, dr Jovović i ostali stručnjaci “koji će se angažovati po potrebi i procjeni” dvojice profesora, očekuje se da izveštaj sadrži i opšte aspekte postojećeg stanja i buduće zaštite životne sredine i zdravlja stanovništva.

Gostujući u Podgorici, na pomenutoj tribini, dr Maksimović je kazao da će pokušati da predloži “civilizovan način za rješavanje konflikta”.

Prema njegovim riječima, Elaborat je nekompletan i nedostaju mu ključni djelovi.

“Želimo da sa vama trezveno dođemo do saznanja o cjelokupnom problemu… Elaboratu nedostaje komparativna analiza svih pokazatelja uticaja izvora tehnologije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV). Nedostaje mu i kvantitativna analiza uticaja vremenskih prilika. Obrađivači su nekritički prihvatili rješenja koja su predložili projektanti”, rekao je Maksimović.

Prema njegovim riječima, umjesto kolektora na otvorenom, postoji “manji koji je jeftiniji i troši manje mulja”.

Maksimović je istakao da je slično postrojenje ovom planiranom u Botunu izgrađeno prije više decenija u jednom gradu u Japanu. Tamo je, kazao je, to staro postrojenje zamijenjeno novim. Naveo je Japan kao državu sa “savremenim načinom razmišljanja i pristupa” pitanju kolektora.

Kazao je da postrojenje može da prečisti vodu i mulj.

Dodao je da spalionici nije mjesto uz kolektor, te da se može naći “elegantnije rješenje”.

“Tradicionalna postrojenja mogu da se smanje jer zauzimaju mnogo prostora, kao i da budu jeftinija”, kazao je Maksimović.

Profesor Aleksandar Jovović je na istoj tribini izjavio da su Crna Gora i Srbija “prve u Evropi uvele instrument procjene uticaja na životnu sredinu”.

“Da biste napravili dobru studiju, morate da napravite dosta pripremnog posla – analizirate klimu, meteorologiju i sprovedete gomilu drugih analiza. Ovaj elaborat nema spisak projekta. Tekst predstavlja meteorološke podatke, a ne klimatološke neophodne za analizu projekta na klimu i klime na njega… Nedostaju tehnički, konkretni podaci o biofilteru, dizel agregatu u pogledu emisija u vazduh, način zaštite zemljišta i slično…”, kazao je Jovović.

On je kazao da u dokumentu nema podataka o kotlarnici, dodajući da studija “više liči na sastav iz maternjeg jezika, nego na tehničku dokumentaciju”.

“I dalje ne znamo kako izgleda postrojenje za spaljivanje. Spalionice otpada postoje još od 19. vijeka. Vremenom se shvatilo da bi se otpad mogao koristiti za proizvodnju električne energije ili toplote. Moguće je da se izgradi dobro PPOV, ali se mora dokazati da to zaista tako funkcioniše”, izjavio je.

Jovović je poručio i da je neophodno da se rade karte i modeli buke, te da je to minimum da bi se projekat uzeo u razmatranje.

U Službi predsjednika Opštine Zeta, kako je rečeno “Vijestima”, naglašavaju da je izrada navedenog izvještaja i dalje u toku, u skladu s definisanim rokom iz ponude, a nakon čega će u elektronskoj formi biti dostavljena naručiocu posla.

Oni navode da do sada nisu imali uvid u projektno-tehničku dokumentaciju u vezi s izgradnjom samog postrojenja i naglašavaju da bi u slučaju promijenjenih okolnosti ta dokumentacija bila predmet procjene u smislu davanja ekspertskog mišljenja.

“Mi smo ovdje da pomognemo…”

“Mi smo ovdje da pomognemo stanovništvu, da od pošasti crvenog mulja od koje umiru nerođena djeca, sada im se na glavu stavljaju postrojenja za koja projektanti tvrde da je vrhunska tehnologija, gdje ima dosta elemenata, a ima dosta elemenata i da je to zastarjela tehnologija, koja će ovim ljudima još dalje zagorčati život sa smradom. Vidite u sredini onaj pravougaonik. To je otvoreni bazen sa aktivnim uljem, gdje smrdi, brate. A sad se na to još dodaje i spalionica, da ne otvaramo i treći kolosjek. Znači, tri ekološka katastrofalna izvora zagađenja životne sredine, dva nova se otvaraju, uz jedno već postojeće”, rekao je dr Čedo Maksimović u Reflektoru TV Vijesti.