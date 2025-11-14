Govoreći o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, Radunović kaže da će se time riješiti veliki problem za građane Zete i Podgorice

Stvorili su se uslovi da uskoro počne legalizacija bespravno izgrađenih objekata, najavio je ministar

prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.

Govoreći o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, Radunović kaže da će se time riješiti veliki problem za građane Zete i Podgorice. Napominje da je to jedan od preduslova za zatvaranje poglavlja 27 u pregovorima s Evropskom unijom, prenosi CdM.

“U momentu, kad su se stekli svi uslovi, kada smo imali potpuno čistu dokumentaciju, sve saglasnosti, sva mišljenja, mi smo izdali građevinsku dozvolu, jer je to naš posao i to je propisano zakonom. Da smo uradili drugačije, ovaj bi ministar vjerovatno dobio krivičnu prijavu, što bi bilo potpuno logično”, kazao je Radunović.

Odgovarajući na pitanje da li je zbog ove odluke, a kako se moglo čuti prethodnih dana u javnosti, narušen odnos sa koalicionim partnerom Milanom Kneževićem Radunović je kazao da nije to osjetio.

“Moram da priznam da nijesam osjetio da je na neki način narušen odnos. Ja razumijem naravno i gospodina Kneževića i njegovu stranku koja ima dominantno utemeljenje u Zeti i tu solidarnost. Vrlo često sam i ja bio solidaran s građanima Botuna kad je u pitanju bio bazen crvenog mulja i to je osnovni problem, ali mislim da ovim činimo i građanima Zete, jer oni danas imaju ozbiljan problem i od kolektora ovog starog iz Podgorice. Ovim se rješava sve”, kazao je Radunović.