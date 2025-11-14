Zećani su još jednom poručili da su spremni da blokiraju prilaz mašinama na tom prostoru, budući da je Ministarstvo prostornog planiranja na čelu sa Slavenom Radunovićem, izdalo dozvolu za gradnju.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Mještani Botuna postavili su danas šatorm koji je dobio i svoje prve stanare.

Mještani su Televiziji Vijesti kazali da je šator postavljen zbog danonoćne stražu u tom selu, kojom se protive gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Šator je dobio i svoje prve "stanare".

Ranije ekipa Televizije Vijesti nije zatekla nikog ispred i unutar šatora.

Mještani su TV Vijesti kazali da će tu kampovati najvjerovatnije sve do 14. decembra, za kada je u opštini Zeta zakazan referendum tim povodom.

Oni takođe Glavnom gradu sada predlažu novu lokaciju za izgradnju postrojenja, u blizini mosta Luča.

Zećani su još jednom poručili da su spremni da blokiraju prilaz mašinama na tom prostoru, budući da je Ministarstvo prostornog planiranja na čelu sa Slavenom Radunovićem, izdalo dozvolu za gradnju.