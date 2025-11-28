Rješenje je napisano na N.N. lice, a rok za uklanjanje šatora jasno je istaknut.

Komunalna inspekcija Glavnog grada izdala je rješenje mještanima Botuna u kojem se nalaže da sami uklone šator koji je postavljen na parceli predviđenoj za gradnju, i to najkasnije do srijede, 3. decembra.

Šator u kojem se svakodnevno okupljaju stanovnici Botuna, mjesto je okupljanja građana koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice na ovoj lokaciji.

Iz Glavnog grada ranije je saopšteno da privremeni objekat zauzima parcelu predviđenu za gradnju, te da će u narednoj sedmici biti podnesena prijava gradnje, što predstavlja posljednji formalni uslov.

Zakon nalaže da parcela mora biti oslobođena od lica i stvari prije početka gradnje, prenosi CdM.