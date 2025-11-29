U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo do potpuno oblačno i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu slabih kratkotrajnih padavina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić



Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, na jugoistoku povremeno umjeren sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od -5 do 10, najviša dnevna od -1 do 15 stepeni.

U Podgorici će biti promjenljivo do pretežno oblačno. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna 12 stepeni.