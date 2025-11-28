Najviša dnevna temperatura vazduha od -3 do 7 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim i centralnim predjelima umjereno do potpuno oblačno, ponegdje uz kišu. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, tokom dana će slabiti. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7 do 15 stepeni.

Na sjeveru sjutra pretežno oblačno, mjestimično sa slabim snijegom ili susnježicom. U prvom dijelu dana duvaće, mjestimično umjeren do pojačan sjeverni vjetar, u popodnevnim satima će oslabiti. Najviša dnevna temperatura vazduha od -3 do 7 stepeni.