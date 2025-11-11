Izgradnjom kolektora, ocijenio je, riješiće se veliki problem za građane Zete i Podgorici.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Moje lično mišljenje o gradnji kolektora u Botunu je beznačajno. Nismo čekali da se prvo održi referendum o tom pitanju prije izdavanja građevinske dozvole, jer ovo nije moje privatno Ministarstvo, nego moram da radim po zakonu, rekao je večeras ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.

Kako je istakao, postoje rokovi koji se moraju ispoštovati, kao i dokumentacija koja se mora prikupiti, a kada se svi uslovi ispune – ne postoji druga zakonita opcija nego da se građevinska dozvola izda.

Smatra, kazao je, da je najveći problem bazen crvenog mulja.

“Pitanje je da li se tamo više uopšte može živjeti normalno”, naveo je Radunović, gostujući u emisiji Press plus sa Rajkom Raičević na Adria televiziji.

Kako je rekao, i ranije je govorio da je jedino dugoročno rješenje da država građane pravično obešteti, da mogu da kupe negdje drugo imanja, da dobiju stanove u Podgorici ili gotovinu…

“Podižu djecu u sredini gdje je smrtnost veća nego bilo gdje u Podgorici ili Crnoj Gori. To je proizvod tog crvenog mulja. To bi trebalo da se sanira najhitnije. Što se tiče kolektora, on samo može da popravi situaciju”, dodao je.

Izgradnjom kolektora, ocijenio je, riješiće se veliki problem za građane Zete i Podgorici.

“A to da li može da se gradi negdje drugo – to nije pitanje ni za mene, niti za moje Ministarstvo”, istakao je Radunović.

Upozorio je da bismo imali ogromnu finansijsku štetu ukoliko bi se odustalo od tog projekta.

“I, koliko ja znam, Vlada nema takvu namjeru”, naglasio je ministar.

Cijeni mišljenje građana Zete, ali, kako kaže, možda nisu u pravu.

“Insistiraju da ostanu da žive u prostoru koji je zagađen već ko zna koliko godina”, kazao je Radunović.

Istakao je i da se od Evropske unije očekuju ogromna sredstva za druge kolektore i u drugim opštinama.

“Kolektori postoje u mnogim gradovima u Crnoj Gori, funkcionišu normalno, ljudi žive na 50 metara u njima, u Beranama, recimo, nemaju nikakvih problema”, dodao je Radunović.

Što se koalicije Nove srpske demokratije sa Demokratskom narodnom partijom u Podgorici tiče, računa da će ostati zajedno.

“Mi smo prošli mnogo, preživjeli smo velike izazove”, poručio je Radunović.