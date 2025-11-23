Predstavnik Sekretarijata za saobraćaj, Adnan Muratović, objasnio je da su izmjene elaborata urađene kako bi se unaprijedilo funkcionisanje parking sistema i izašlo u susret potrebama građana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na ukupno 1.146 novih parking mjesta u Podgorici uskoro će početi naplata parkiranja, saopšteno je na centralnoj javnoj raspravi o izmjenama elaborata o parking zonama u Glavnom gradu. Prema riječima predstavnika Parking servisa Dražena Vidakovića, od ukupnog broja novih mjesta, 452 se nalaze na opštim, a 694 na posebnim parkiralištima, piše Dan.

Naplata će biti uvedena u ulicama 19. decembra, Oktobarske revolucije, Crnogorskih serdara, kao i na dva parking prostora u Ulici bratstva i jedinstva.

Predstavnik Sekretarijata za saobraćaj, Adnan Muratović, objasnio je da su izmjene elaborata urađene kako bi se unaprijedilo funkcionisanje parking sistema i izašlo u susret potrebama građana.

„Polazeći od zahtjeva građana i sa ciljem da se omogući nesmetano korišćenje raspoloživih kapaciteta, pristupili smo doradi elaborata koji definiše parking zone, dozvoljeno vrijeme zadržavanja, kategorije vozila i način naplate. Izmjene su urađene na osnovu detaljnog ispitivanja stanja, kako bi se unaprijedile usluge parkiranja“, rekao je Muratović.

Jedan od ključnih ciljeva izmjena, dodao je on, jeste proširenje parking zona, čime bi stanovnici Podgorice i lokalna preduzeća dobili veći nivo zaštite i prioriteta.

„Stanari zgrada koje ulaze u zonu naplate moći će da koriste parking kao povlašćeni korisnici, uz mjesečnu naknadu od šest eura. Na taj način obezbjeđujemo pravedniju i dostupniju uslugu za ljude koji u tim zonama žive“, istakao je Muratović.

Parking servis je u toku nabavke nove opreme za kontrolu i naplatu na posebnim parkiralištima, za šta je opredijeljeno 30.129 eura. Od toga će 5.229 eura biti uplaćeno na ime poreza. Prema tenderskoj dokumentaciji, nabavka obuhvata opremu poput interfona, induktivnih petlji, kamera, LED displeja, rampi, rutera, ormara, kablova i osigurača, prenosi Dan.