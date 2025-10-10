Parking servis Podgorica trenutno upravlja sa 7.861 parking mjestom – kroz 18 parkirališta, pet garaža i tri zone, a u planu je proširenje kapaciteta za još oko 100 novih mjesta u centru grada.

Izvor: MONDO

U toku su pregovori o preuzimanju poslova pauk službe od Uprave za inspekcijske poslove, takođe za naredni period najavljuju usklađivanje cijena parkiranja. Iz Parking servisa su saopštili da najavljuju i nove funkcionalnosti mobilne aplikacije, uključujući plaćanje karticama i uvid u istoriju zonskih karata, kako bi parkiranje u glavnom gradu postalo jednostavnije i dostupnije, kazali su za portal RTV Podgorica.

„Ranije je dogovoreno da će premještanje nepropisno parkiranih vozila, koje sada obavlja Uprava za inspekcijske poslove, preći u nadležnost Parking servisa Podgorica, ali ta odluka još nije stupila na snagu. Proces je i dalje u toku i trenutno se vodi kroz pregovore i dogovore između nadležnih institucija. Kada odluka bude zvanično donesena, javnost će o tome biti obaviještena“, javili su iz Parking servisa.

Oni su pojasnili da je odluka o preuzimanju poslova pauka još uvijek u fazi pregovora između nadležnih institucija.

„Kada stupi na snagu, očekujemo da će Parking servis imati mogućnost da objedini premještanje nepropisno parkiranih vozila, njihovo čuvanje, kao i naplate naknade za premještanje. To će značiti bržu reakciju na terenu, bolju kontrolu i regulisanje saobraćaja, a sve u cilju povećavanja reda i sigurnosti u saobraćaju“, dodaju.

Iz Parking servisa su kazali da u ovom trenutku upravljaju sa ukupno 7861 parking mjestom, što uključuje 18 parkirališta, pet garaža i tri parking zone.

„Pokrivamo potrebe različitih tipova korisnica i korisnika – od fizičkih i pravnih lica preko stanarki i stanara – do onih koji koriste parking povremeno ili na kraće vrijeme“, ističu.

Kako su naveli, parkirališta obuhvataju obične parkinge i smart (pametne) parkinge.

„Imamo 12 parkinga sa 1561 parking mjestom. Smart parkinga imamo šest, sa ukupno 643 parking mjesta. Raspolažemo sa pet garaža, od kojih je jedna smart garaža i ukupni kapacitet svih pet garaža je 837. Parking servis ima tri parking zone (crvena, žuta, zelena) i one obuhvataju ukupno 4 820 parking mjesto“, pojasnili su iz Parking servisa.

Iz te gradske službe stavljaju akcenat na unapređenju infrastrukture, te navode da je izgradnja novih kapaciteta njihov stalni prioritet.

„Želimo da doprinesemo protočnijem saobraćaju i učinimo parkiranje dostupnijim i jednostavnijim u svim djelovima grada. Trenutno su u toku pregovori za zakup zemljišta u centru, što bi povećalo naše kapacitete za oko sto novih parking mjesta. U centru grada svako dodatno mjesto ima veliku vrijednost i za građane i za funkcionisanje saobraćaja, zbog čega kontinuirano radimo na povećanju kapaciteta“, navode iz Parking servisa.

Kako su kazali, povećanje cijena parkinga se mogu očekivati u narednom periodu, nakon konsultacija sa građanima, kroz anketu koja je sprovedena na terenu i online.

„Većina ispitanih podržava prilagođavanje cijena ako to znači lakše pronalaženje slobodnog parking mjesta i ulaganje u poboljšanje infrastrukture. Cijene neće biti promijenjene na svim parkirlištima. Prvenstveno, cilj ove mjere je da zaštitimo stanare samog centra grada, čija su mjesta često zauzeta od strane nerezidenta, da utičemo na efikasno korišćenje naših kapaciteta, pa samim tim podstaknemo bržu rotaciju slobodnih mjesta i njihovu dostupnost“, stoji u pojašnjenju Parking servisa.

Takođe, kako kažu, cilj je i motivisati građane na korišćenje alternativnog prevoza, te da će pored usklađivanja cijena građani i posjetioci i dalje imaju pristupačan i praktičan parking kod bivše kasarne “Morača” koji ima 430 mjesta, a košta 40 centi po satu.

„U prethodnom periodu obezbijedili smo dodatnih 1170 parking mjesta. Tu spadaju novootvoreni parkinzi kod bivše kasarne “Morača”, koji ima 430 parking mjesta, parking pored TC Bazar u Bloku V gdje raspolažemo sa 220 parking mjesta, kao i 520 novih zonskih mjesta na nekoliko lokacija u gradu. Iako su parking kod Kasarne i kod Bazara relativno novi, primjetno je rasterećenje saobraćaja u tim dijelovima grada, što prate pozitivni komentari korisnica i korisnika“, navode iz Parking servisa.

Kako dodaju, izgradnjom ova dva moderna parkinga, u saradnji sa Glavnim gradom, valorizacijom do tada zapuštenog prostra, prostora dobijen je jedan koristan prostor.

„Na osnovu Izmjena i dopuna Elaborata o parking zonama broj parking mjesta u III zoni je uvećan za 520. Ova parking mjesta su obilježena kako bismo spriječili višesatna zauzimanja parkinga od nerezidenata, i samim tim omogućili da stanari/ke lakše pronađu slobodno mjesto“, naveli su.

Kada je u pitanju organizacija posla Parking servisa, navode da su dodatno opterećeni odlaskom zaposlenih na bolovanja.

„Ovaj izazov nije karakterističan samo za Parking servis, već je prisutan i u drugim državnim organima, pa koristimo priliku da apelujemo na nadležne institucije da se zajednički pristupi rješavanju problema koji je sve izraženiji. Ali uprkos tome, naš postojeći tim je obučen, uhodan i dovoljno odgovoran da odgovori na zahtjeve svakodnevnog rada“, dodaju.

Iz ove gradske službe najavljuju i unaprijeđenu aplikaciju za mobilne uređeje preko koje će korisnici/ke mogu jednostavno dobiti infomacije o zonama, platiti parking, produžiti vrijeme parkiranja bez vraćanja do automobila, ali i parking kartu ukoliko im je izdata

„Preko naše aplikacije.Takođe, aplikacija u realnom vremenu prati dostupnost parking mjesta i putem mapa daje navigaciju do najbližeg parking mjesta.Naš cilj je da parkiranje u Podgorici bude što jednostavnije i da uštedimo građanima vrijeme, a uz preuzimanje naše aplikacije koja je dostupna i za IOS i Androrid sistem, parkiranje je brže, jednostavnije i praktičnije za sve kornsike aplikacije“, kažu iz Parking servisa.

Navode da uskoro uvode nove opcije, kao što je mogućnost plaćanja putem kartice, što će, kako kažu, znanto olakšati građanima, ali i turistima, koji do sad nisu imali mogućnost plaćanja elektronskim putem.

„Uvodimo provjeru izdatih parking karata na osnovu registarskih tablica. Takođe, korisnici će moći da vide svoju istoriju kupovine zonskih karata. Želimo da naša aplikacija bude pravi digitalni asistent za parkiranje i kretanje kroz grad i na tome aktivno i konstantno radimo“, najavljuju.

Iz Parking servisa navode da će aplikacija na najbolji i najjednostavniji način omogućiti da građani imaju sve potrebne informacije u vezi sa parkingom.

„Radimo na unapređenju i aplikacije i sajta koji će biti ključni alati da informacije budu tačne i dostupne svima u pravom trenutku. Tako da apleujemo na sve građane koji koriste naše usluge da preuzmu aplikaciju“, zaključuju.