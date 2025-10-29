Kružni tok kod Obale Ribnice u centru Podgorice izgubio je svoju svrhu.

Umjesto da olakša protok saobraćaja, postao je gotovo neupotrebljiv zbog svakodnevno nepropisno parkiranih vozila, što se vidi u prilogu.

Takođe, scena koju često možete vidjeti na ovoj lokaciji je i da se vozila parkiraju na samom kružnom toku, što stvara potpuni haos.

Vozači su prinuđeni da se provlače između parkiranih automobila, dok pješaci jedva pronalaze prolaz. Iako kružni tok ima tri izlaza, teško je doći do tih pravaca kada je cijeli prostor pretvoren u improvizovani parking.

Postavlja koje se nameće: čemu uopšte služi, i šta je rješenje?