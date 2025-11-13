Tokom prazničnih dana, tržišni inspektori će vršiti pojačan nadzor nad primjenom zakonskih odredbi i preduzimati zakonom propisane mjere protiv trgovaca koji ne budu poštovali zabranu rada.

Povodom državnog praznika Njegoševog dana neradni dani u Crnoj Gori su četvrtak 13. i petak 14. novembar. Tim povodom Uprava za inspekcijske poslove podsjeća sve trgovce koji obavljaju djelatnost trgovine na veliko i malo da su dužni da tokom državnog praznika 13. novembra – Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture, poštuju zakonsku zabranu rada.

Ipak, zakon predviđa izuzetke, pa je prodaja dozvoljena u: apotekama; specijalizovanim prodavnicama ili kioscima za prodaju hljeba, pekarskih proizvoda i kolača, cvijeća, suvenira, štampe, sredstava za zaštitu bilja ili pogrebne opreme; benzinskim stanicama i prodavnicama u okviru benzinskih stanica; pijacama; štandovima, tezgama, vitrinama i automatima izvan pijaca, kao i pokretnim prodavnicama; prodavnicama, kioscima i automatima unutar autobuskih i željezničkih stanica, aerodroma i luka; štandovima i kioscima koji posluju tokom priredbi, festivala, sajmova i javnih manifestacija; skladištima za trgovinu na veliko, piše CdM.

Specijalizovane prodavnice smatraju se one u kojima se pretežno prodaje jedna vrsta robe.

Tokom prazničnih dana, tržišni inspektori će vršiti pojačan nadzor nad primjenom zakonskih odredbi i preduzimati zakonom propisane mjere protiv trgovaca koji ne budu poštovali zabranu rada.