Izvor: Youtube Printscreen/ KALE DZEDAJ IMAM SILU

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove naložila je hitno povlačenje partije njeguških špic rebara sa tržišta Crne Gore, nakon što je tokom kontrole u maloprodajnom objektu u Tivtu utvrđena ozbiljna nepravilnost – prisustvo crva na mesu, prenosi Portal RTCG.

Kako se navodi, riječ je o proizvođaču “Primato P” d. o. o. iz Herceg Novog, pogon Danilovgrad (Spuž), a sporna serija je sa lotom broj 14031025 i rokom upotrebe do 14. aprila 2026. godine.

Kako navodi RTCG, kontaktirali su proizvođača, kako bi saznali kako se desilo da se takvo meso našlo u prodaji, te što će učiniti po tome pitanju, ali odgovor nisu dobili.

U trenutku inspekcijske kontrole ovlašćeni inspektor za hranu je povukao iz prodaje svu preostalu količinu rebara (3.888 kg) pa je, kako se navodi u dokumentu, potrebno uraditi knjižno odobrenje od strane proizvođača.

Detaljnom kontrolom i pregledom preostalih špic rebara, koja su van prometa, nakon rasijecanja, uočeni su crvi na svakom drugom špic rebru.

Kako navodi inspektor u ostalim proizvodima, tog proizvođača nijesu pronašli ništa sporno.

Pregledali su sanitarne knižice zaposlenih koje su takođe bile uredne.