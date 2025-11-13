U Crnoj Gori danas će biti sunčano, povremeno uz slabu ili umjerenu visoku oblačnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori sjutra će biti sunčano, povremeno uz slabu ili umjerenu visoku oblačnost.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru ujutru po kotlinama se očekuje magla ili povećana oblačnost, koja se ponegdje može zadržati i duže tokom dana.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do deset, najviša dnevna od 13 do 21 stepen.