Danas promjenljivo, do 20 stepeni
U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu.
Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, tokom noći očekuje se jače naoblačenje koje će usloviti mjestimično kišu.
Na sjeveru se po kotlinama ujutru mjestimično očekuje magla ili niska oblačnost.
Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova.
Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do 11, najviša dnevna od osam do 20 stepeni.