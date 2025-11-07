Danas promjenljivo, do 20 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, tokom noći očekuje se jače naoblačenje koje će usloviti mjestimično kišu.

Na sjeveru se po kotlinama ujutru mjestimično očekuje magla ili niska oblačnost.

Vjetar će biti uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od minus jedan do 11, najviša dnevna od osam do 20 stepeni.