Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 14, najviša dnevna od sedam do 18 stepeni.

Izvor: Glavni grad Podgorica

U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno sa slabom do umjerenom povremenom kišom u većem dijelu Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na krajnjem jugu je moguća i lokalna pojava kratkotrajnih pljuskova i grmljavine.

Vjetar će biti uglavnom slab promjenljivog smjera, na primorju slab do umjeren Jugo.

Jutarnja temperatura vazduha od četiri do 14, najviša dnevna od sedam do 18 stepeni.