Vjetar umjeren do jak istočni, poslijepodne u slabljenju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori sjutra će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina.

U prvom dijelu dana u južnim i centralnim predjelima se očekuju umjerene do obilne količine kiše, a moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, poslijepodne, a naročito tokom noći padavine će oslabiti ili prestati.

Vjetar umjeren do jak istočni, poslijepodne u slabljenju.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do 14, najviša dnevna od sedam do 18 stepeni.