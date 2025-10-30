Posao gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda dobila je turska firma Kuzu Grup

U narednih nekoliko dana pripremićemo sve što je neophodno za početak gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, saopštio je za „Dan” Aleksandar Nišavić, direktor Vodovoda.

Nišavić navodi da će Građevinskoj inspekciji dostaviti određenu dokumentaciju, kako bi izvođač u najkraćem roku mogao da počne sa radovima.

"Početak izvođenja radova je jako bitan, jer moramo utrošiti preostalih 1,5 miliona eura do kraja godine, i početi sa povlačenjem grant sredstava podrške, a ova sredstva su namijenjena upravo za izvođenje radova i ostale potrebe u narednim fazama sprovođenja projekta" saopštio je Nišavić.

prenosi Dan.