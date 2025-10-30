Profesorica biologije Milena Bajagić imenovana je za vršiteljku dužnosti (v.d.) direktorice Gimnazije "Niko Rolović" u Baru, nakon što je dosadašnja rukovoditelja te škole, Marija Đonović, podnijela ostavku na to radno mjesto, saznaju "Vijesti".

Izvor: mondo.me

Đonović je ostavku podnijela prije dva dana, a Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je na mjesto v.d. direktorice juče imenovalo Bajagić, pišu Vijesti.

Bajagić je kao profesorica biologije radila u nekoliko barskih škola, a javnosti je postala poznata prošle godine u oktobru - kada je, kao dežurna profesorica, prva pritekla u pomoć učeniku koji je na vratima te barske škole ranjen nožem.

Zbog toga joj se lokalna uprava posebno zahvalila na obilježavanju Dana Opštine Bar, prošlog 24. novembra.

Zahvalili su joj se i učenici, kao i porodica ranjenog mladića koja je, na skupovima organizovanim zbog njegovog ranjavanja, poručila da mu je Bajagić potencijalno spasila život.

Prvi čovjek Bara, Dušan Raičević, za nju je tada upriličio i prijem.

Đonović je po struci profesorica engleskog jezika i književnosti, a tim poslom se bavila u barskoj Gimnaziji, poslednjeg puta prije dvije godine u trajanju od oko šest mjeseci, nakon čega je školski odbor ponovno imenovao za rukovoditeljku te škole, navode Vijesti.