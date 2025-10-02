Ivan Samarždić imenovan je, na današnjoj sjednici Vlade, za vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Prethodno je donijeto rješenje o prestanku v.d. mandata direktorice Snežani Barjaktarović Labović.

Svetlana Jovanović imenovana je za izvršnu direktoricu Agencije za planiranje prostora Crne Gore.

Vlada je na sjednici, kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja, a jedna od tačaka je u saopštenju pod oznakom "interno", prenose Vijesti.

Adel Omeragić razriješen je funkcije državnog sekretara u Ministarstvu dijaspore.

Razriješen je predsjednik Savjeta Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Marko Gorkovović, a na tu funkciju imenovan je Jasmin Purišić.

Donijeto je i rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju i EU fondove u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Trifuna Savića.

Aleksandar Pešić imenovan je za zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici.

Emir Muzurović razriješen je članstva u Odboru direktora "Montefarma", dok je na tu funkciju imenovana Biserka Bulatović.

Ana Nenezić razriješena je članstva u Upravnom odboru Fonda za zdravstveno osiguranje, a na tu funkciju je imenovana Mira Kljajević.

Jelena Davidović određena je za punomoćnicu – predstavnicu državnog kapitala na XLV vanrednoj Skupštini akcionara „Montenegroberze“.